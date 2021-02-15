Александр Студнев: у нашей страны есть уверенный курс и четкие перспективы на будущее

У нашей страны есть уверенный курс и четкие перспективы на будущее. Таким мнением поделился председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, который участвовал в VI Всебелорусском народном собрании.

"С уверенностью можно сказать, что мы имеем свой уникальный вектор движения вперед, планомерно выстраиваем будущее как на среднесрочную, так и на отдаленную перспективу. Очень своевременно было принято решение об ускоренном развитии 11 региональных центров страны. Итог принятых мер - рост социально-экономических показателей, промышленного потенциала, инфраструктуры городов и районов. Для этого каждый использует свои конкурентные преимущества. В реализации общественно значимых проектов участвует малый и средний бизнес", - сказал председатель горисполкома.

По его словам, несмотря на сложный эпидемиологический период, белорусскому государству удалось сохранить социальную стабильность. "Ведется строительство важных социальных объектов, значительно обновлена база медицинских учреждений. Благодаря современному оборудованию, мобилизируя ресурсы для диагностики и лечения, мы эффективно сработали в период напряженной эпидемиологической ситуации. Нам удалось самое важное - сохранить трудовые коллективы и достигнутый уровень социальной защищенности населения", - отметил председатель.

Как подчеркнул делегат, наша страна достойно завершила прошлую пятилетку и уверенно подошла к новому периоду развития. "Результат четкого курса руководства страны на сохранение производств, результат труда каждого рабочего и служащего, благодаря чему наши предприятия не только выстояли, но и имеют уверенные перспективы на будущее", - отметил Александр Студнев.

Развитие регионов - один из важнейших аспектов развития страны. "Важно, что эти позиции сбалансированного регионального развития нашли свое отражение в проекте программы социально-экономического развития на новую пятилетку. Важнейшей целью в среднесрочной перспективе должно стать стимулирование деловой активности. Для этого необходимо совершенствовать механизмы поддержки предпринимательства. Особенно в части внедрения бизнес-идей и стартапов молодежи, в том числе с выделением грантов. Этим мы не только предоставим возможность для самореализации, но и сохраним в регионах перспективных молодых людей, создадим предпосылки для роста деловой инициативы", - подчеркнул Александр Студнев.

"Принимая во внимание многофакторность развития регионов, мы полностью поддерживаем подходы новой программы по повышению самостоятельности местной власти для поддержки создания новых предприятий и производств. Точечные меры, в зависимости от потенциала территорий, позволят эффективно справляться с экономическими рисками, используя региональный интерес и региональную специфику. Драйвером роста должны стать новые индустриальные площадки с соответствующей инфраструктурой, - отметил он. - Не случайно новая пятилетка начинается с Года народного единства. Наша сплоченность - залог успеха в продвижении вперед. Бобруйчане, как и жители других регионов, знают и чувствуют свою ответственность за развитие страны и за то, как будут жить будущие поколения белорусов. С этой мыслью и идеей мы будем работать в полную мощь, с полной отдачей на благо нашего государства".