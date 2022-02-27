Александр Студнев сделал выбор за процветание независимой Беларуси

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев проголосовал на республиканском референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси на участке № 27.

– Референдум – это важно для каждого гражданина нашей любимой Республики Беларусь, – отметил Александр Викторович. – Сегодня мы делаем определенный шаг в будущее. Да, у нас есть действующая Конституция – Основной закон страны, по которому мы сегодня живем, но время не стоит на месте, надо смотреть вперед в будущее.

Сегодня на Референдуме мы сделаем свой выбор в пользу дальнейшего процветания независимой Беларуси. Я уверен, что каждый из нас посмотрел те изменения, которые были предложены. Самое главное, что диалоговые площадки, которые проходили по всей стране, в том числе и в Бобруйске, нашли активное отражение в изменениях в Конституцию. Каждый из нас имел право внести свои предложения, которые были рассмотрены на комиссии. Я благодарен сегодня в первую очередь нашим бобруйчанам, людям, которые со своей активной гражданской позицией не находятся в стороне: они тоже участвовали в обсуждениях и давали конкретные предложения в Конституцию. И хочу сказать, что определенные наши предложения тоже были приняты.

Всех поздравляю сегодня с этим замечательным праздником! Хорошего вам весеннего настроения. Самое главное – мы должны беречь нашу родную Беларусь. Для себя мы должны определять, что для нас важно. А это мир и уют в наших домах и в наших семьях.