Александр Студнев поделился впечатлениями о прошедшем VI Всебелорусском народном собрании и ответил на вопросы городских СМИ

11-12 февраля председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев лично стал свидетелем эпохального события, которое войдёт в историю суверенной Беларуси. Бобруйчанам, безусловно, было интересно узнать, как прошёл масштабнейший форум страны не только с экранов телевизоров, а из уст главы города, который видел все своими глазами. Поэтому 15 февраля Александр Викторович пригласил на встречу представителей всех городских СМИ. Он поделился впечатлениями и ответил на заданные вопросы. Задачи и планы развития страны и, в частности, нашего города на ближайшие пять лет, приоритеты государственной политики, предложения и инициативы, наиболее важные вопросы, затронутые в выступлениях гостей и участников форума - ни один вопрос прессы не остался без внимания, на каждый Александр Викторович ответил максимально честно и откровенно.

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