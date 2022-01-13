Александр Студнев об изменениях в Основном законе страны

Александр Студнев, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета:

– Конституция – это фундамент, на котором живет и строится государство, демократическое общество. Ее изменение – необходимость, вызванная временем. Я уверен, что проект Конституции, предложенный на всенародное обсуждение, отвечает запросу белорусского общества на современном этапе. Новации, внесенные в Основной закон, будут способствовать сохранению социальных гарантий, экономическому развитию, политической стабильности и укреплению независимости нашей страны. Кроме того, четко определены ориентиры и расставлены акценты на традиционных для человека ценностях – семья, брак, здоровье.

На мой взгляд, очень важна тема ­патриотизма: сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа – это гарантия будущего нашей страны. И только нам решать, в какой стране и по каким законам мы будем жить.