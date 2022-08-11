Александр Студнев о производственном травматизме: «Работник должен вернуться к семье живым и здоровым!»

Создать здоровые и безопасные условия труда, свести уровень производственного травматизма к нулю – одна из первоочередных задач, которая стоит не только перед нанимателями, но и требует пристального внимания городских властей. Именно поэтому главными темами очередного заседания Бобруйского горисполкома стали состояние производственного травматизма и работа по охране труда в организациях города.

Возглавил заседание председатель исполнительного комитета Александр Студнев. На рабочем совещании присутствовали также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко и прокурор города Александр Конецкий.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома Сергей Павленко информировал, что за последние 5 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения общего числа несчастных случаев на производстве. Однако по итогам первого полугодия 2022 года допущен рост производственного травматизма со смертельным и тяжелым исходами.

Среди самых травмоопасных сфер труда промышленность и транспорт. Большинство несчастных случаев на производстве происходит по вине работников. Забыл надеть защиту, не поставил транспорт на страховочную подставку, неосторожен с острыми инструментами… Казалось бы, банальности, которые иногда стоят жизни. Но есть нарушения и со стороны должностных лиц.

В Бобруйске в список организаций, на которых про­изошли несчастные случаи со смертельным исходом, в этом году попали УЧТЭП «МиФ-Транс» и ООО «ПромКлинСервис».

Несчастный случай с водителем автомобиля УЧТЭП «МиФ-Транс» произошел при разгрузке лесовоза на ­территории Республики Сербия. На данный момент специальное расследование по этому случаю еще не закончено.

А вот одной из причин смерти на производстве сотрудника ООО «ПромКлинСервис» усмотрена вина нанимателя. К слову, и сама организация привлекала внимание участников заседания. Дело в том, что ООО «ПромКлинСервис» – так называемая компания «одного человека», в которой учредитель, директор, бухгалтер, кадровик, специалист по охране труда в одном лице. Соответственно занимается всем и ничем. Остается лишь догадываться, сколько времени и «титанических усилий» он уделял охране труда. Предприятие же специализируется на очистке производственных помещений, оборудования и прилегающих территорий. Всю эту работу выполняют, грубо говоря, сотрудники-­однодневки, нанятые по договору подряда. Так, смертельный случай с рабочим, нанятым этой фирмой, произошел в областном центре на территории иностранного общества с ограниченной ответственностью «Кроноспан». Директора ООО «ПромКлинСервис» вызвали за трибуну, чтобы получить разъяснения. Но четкого ответа от него присутствующие не добились – сплошь еле слышные невнятные оправдания…

У присутствующих на заседании возник вопрос и в той части, что компания зарегистрирована в Бобруйске, но деятельность осуществляет исключительно в Могилеве. Некоторые высказали мнение, что горе-­предпринимателю не место в Бобруйске: раз работает в Могилеве, то и юридический адрес пусть меняет на областную прописку.

Александр Викторович в корне не согласился с таким подходом к делу и в ответ резонно заметил, что проблема лежит глубже: такие некомпетентные организации, в которых есть место попустительству и безалаберности, а основная цель которых – заработать деньги любой ценой, невзирая на безопасность сотрудников, попросту не имеют право осуществлять свою деятельность ни в Бобруйске, ни в Могилеве, ни где бы то ни было еще.

– Хочу обратиться ко всем присутствующим: самое главное правило, которым вы должны руководствоваться, – нет ничего важнее жизни человека! Каждый работник должен вернуться к семье живым и здоровым!

«Говорите о мошенничестве в сети с близкими!»

Обсудили на заседании горисполкома и вопрос кибербезопасности граждан. Волна киберпреступлений в Бобруйске немного схлынула, но это не означает, что очередного всплеска не предвидится. Мошенники придумывают все новые и каждый раз более изощренные способы выманить деньги у доверчивых горожан. О ситуации в городе с этим видом преступлений рассказал, а также дал незаурядные советы, как не стать жертвой кибермошенников, начальник отделения по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома Александр Бандур.

В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года есть положительная динамика: коли­чество киберпреступлений снизилось с 200 до 144, а материальный ущерб, причиненный гражданам зло­умышленниками, – со 158 до 127 тысяч рублей. 83% от всех киберпреступлений – хищения путем модификации компьютерной информации, простыми словами: создание клонов страниц популярных торговых площадок, где граждане вводят реквизиты банковских карт, а мошенники этим ловко пользуются.

Александр Бандур отметил, что сейчас преступники пошли еще дальше и уже создают клоны страниц банков. В связи с этим правоохранитель настоятельно рекомендует пользоваться официальными мобильными приложениями от PlayMarket либо AppStore. На сегодня в Беларуси еще не было ни одной хакерской атаки на банковские приложения.

Александр Студнев подчеркнул, что усиливать информационную работу с гражданами в трудовых коллективах, в средствах массовой информации, при помощи информационных буклетов – безусловно, важная работа, ее нужно продолжать и усиливать.

– Но самый действенный метод – это личное общение с вашими родственниками, особенно с пожилыми. Не забывайте в беседе с ними лишний раз напомнить основные правила кибербезопасности.