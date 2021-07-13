Александр Расин покинул пост директора хоккейного клуба «Бобруйск»
По соглашению сторон расторгнут контракт с директором ХК «Бобруйск» Александром Наумовичем Расиным.
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Александр Наумович был назначен директором нашего клуба в июне 2018-го года. Под его руководством «бобры» в чемпионате-2018/2019 дебютировали в Экстралиге. В минувшем сезоне команда «Бобруйск-2» достигла наилучшего результата в четырехлетней истории клуба – заняла седьмое место в регулярном чемпионате «Париматч-Высшей лиги» и пробилась в плей-офф, где в ¼ финала уступила будущему финалисту турнира – минскому «Юниору».
Коллектив ХК «Бобруйск» благодарит Александра Наумовича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!