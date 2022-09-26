Александр Радионов стал чемпионом Всероссийского турнира по боксу

19-25 сентября в городе Грозный (Российская Федерация) прошёл Всероссийский турнир по боксу среди высших учебных заведений памяти 77 годовщины Великой победы. В соревнованиях принимала участие сборная команда Республики Беларусь, составленная из студентов вузов. Александр Радионов, который представлял Белорусский Государственный университет физической культуры, одержал четыре победы и завоевал золотую медаль. Тренируется спортсмен в Бобруйской СДЮШОР под руководством тренера Сергея Болбаса. Всего в копилке белорусской команды четыре золотых медали, два серебра и бронза.