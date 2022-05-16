Александр Мазуренко: «Когда тебе озвучивают диагноз – рак, кажется, что жизнь закончилась»

Здравствуйте. Меня зовут Александр Мазуренко, я из Бобруйска, мне 24 года, и у меня рак крови….

Первый раз я заболел онкологией (астроцитома ствола головного мозга) в 2006 году, когда мне было 8 лет. Для меня это была самая обычная больница, где все дети лежали с мамами. Тогда я еще не понимал, что это за больница и какое серьезное у меня заболевание, ведь я там был со своей мамой, которая меня оберегала.

Только повзрослев, я узнал, насколько серьезно болен и что эта болезнь может забрать мою жизнь. На протяжении всего этого времени (2006 г. – 2021 г.) мы каждый год ездили на плановые осмотры в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Нам всегда говорили, что все без изменений, простыми словами – болезнь стоит на месте.

Время шло, я окончил школу, потом колледж и поступил на вечернее обучение в Минск. Нашел работу. Вечером учился, а днем работал, и болезнь как-то отошла на второй план. Я даже начал строить планы. Но в августе 2021-го снова все рухнуло.

Я заболел простудой (так мне тогда казалось), но после проведенных анализов меня перевели из обычной больницы в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, там и подтвердился диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Что я почувствовал или подумал тогда? Во второй раз? Почему? Но сколько бы я ни спрашивал себя, ответа на этот вопрос нет.

Одним из главных моментов на то время для меня была учеба, ведь я был на третьем курсе, а в этом году окончил бы университет. Но это решаемо – я взял академический отпуск. С работы тоже ушел.

После общения с доктором, а в дальнейшем и с психологом я просто принял ситуацию. Не сразу, конечно, но принял. И решил, что нужно бороться. Тогда победил – и сейчас смогу! Я знаю, что лейкоз не лечится за короткий промежуток времени. На лечение уходит минимум 2 года, а в более сложных случаях и 5 лет. Но он лечится, главное – не опускать руки и делать все возможное. Мое лечение началось с кучи таблеток и химиотерапии. По протоколу на первом этапе важно добиться ремиссии и уничтожить раковые клетки в организме. Тогда наступит следующий, серьезный и спасительный этап лечения – трансплантация, которая обязательно спасет жизнь.

Для выхода в ремиссию мне назначили «Иматиниб». Но анализы стали ухудшаться, а это значило, что препарат не оказывает положительного эффекта. Следующим шагом было проведение дополнительных анализов на совместимость с таблетками «Спрайсел». Лекарство подошло, появилась положительная динамика.

Благодаря финансовой помощи знакомых, друзей и просто неравнодушных людей, небольших накоплений семьи было закуплено 5 упаковок лекарства. Стоимость одной – 64000 тыс. российских рублей, а рассчитана на месяц. Закупить препарат можно только в России. Принимать лекарство нужно на протяжении 3 лет. Чтобы закупить таблетки на весь период лечения (а это 31 пачка), необходимо 1984000 российских рублей (72800 BYN).

У моей семьи нет таких денег, мы не сможем купить столько жизненно важного для меня лекарства, которое поможет выйти в ремиссию. А дальше трансплантация и здоровая жизнь! Я очень хочу воплотить все свои планы в жизнь! Поэтому прошу помощи у всех неравнодушных людей. Ведь только с вашей помощью я смогу вернуться к нормальной и полноценной жизни.

Я нахожусь под опекой социально-благотворительного учреждения «КиндерВита».

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: Пополнить БАЛАНС МТС +375 (29) 504-44-75

Через систему расчетов ЕРИП : Платежи > Благотворительность, общественные объединения > Помощь детям, взрослым > КиндерВита Код услуги в ЕРИП: 4764221 (в первой графе – ФИО – указать «Саше»)

Карта Беларусбанк МИР 9112 3801 7158 8785 до 04/27 Имя пользователя: ALENA MAZURENKA (мама) Путь пополнения карты через систему ЕРИП (!!БЕЗ КОМИССИИ)– »БАНКИ, НКФО – »БЕЛАРУСБАНК – »ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА – »№ СЧЕТА BY86AKBB30140012751480070000 – »СУММА

Карта Сбербанк России 5469 3801 0588 4950 Kurulenka Volga А. (на доверенное лицо)

Для клиентов Альфа-Банка путь зачисления через InSync: Перевод/платеж > переводы > юридическому лицу > по УНП и номеру счета > УНП: 193544063; счет: BY37ALFA31352A10310020270000 > получатель: КиндерВита; назначение: для Саши

Для клиентов Приорбанка путь пополнения в приложении: Произвольный платеж > вводятся данные по счету > БИК PJCBBY2X, получатель платежа: Учреждение КиндерВита, УНП 193544063, IBAN: BY35PJCB30150671741000000933, назначение: для Саши

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА в ОАО «Беларусбанк» УНП 100325912 МФО AKBBBY2X Счета открыты в ЦБУ 703/Операционная служба – г. Бобруйск, ул. М. Горького, 2, на имя Мазуренко Елены Александровны(мама) ➡ Транзитный счет BY63AKBB38193821011557100000 ✔В белорусских рублях BY04AKBB31340000011430070000

✔В евро BY97AKBB31342000005480070000

✔В российских рублях BY55AKBB31343000005280070000

✔В долларах США BY97AKBB31341000006290070000

Информация о счете: https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/6775

Отчет о поступлениях : https://vk.com/topic-201827909_48800630

Группы помощи: В «ВКонтакте»: https://vk.com/alexsandr_mazurenko В Instagram: https://instagram.com/alexsandr_mazurenko В Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAKjAddso7gaUvH9ymxXhuyccZ2WZdGK39h0y4reenMW9QlNAvP1%2FpM%2F3m%2Fk7u2

Буду безмерно благодарен за любую посильную помощь! С уважением, Александр Мазуренко.