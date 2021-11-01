Александр Лукашенко заявил о намерении посетить «ФанДОК» в Бобруйске

Об этом глава государства заявил во время визита в Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда", сообщает БЕЛТА.

В этом месяце здесь как раз стартовало производство мелованного и немелованного картона. Строительство новых мощностей стало настоящей эпопеей, но в конце концов масштабный инвестиционный проект завершился успешно. Спустя несколько месяцев после запуска производства глава государства приехал в Добруш. Сегодня здесь звучали хорошие новости: уже на начальном этапе завод вышел на рентабельную работу, сегодня перед ним и другими предприятиями отрасли открываются новые перспективы.

Деревообработке - быть

Правда, актуальным остается другой вопрос: очень много лиственной древесины не вовлечено в переработку. В связи с этим в правительстве обсуждается создание производства беленой химико-термомеханической массы на площадке "Могилевхимволокно". Это фактически полуфабрикат для производства картона в Добруше.

"Перестояло три миллиона кубометров древесины. Вы перерабатываете всего полмиллиона. А нам надо перелопатить то, что перестояло. К этому времени подойдет еще береза и осина: лиственные быстро растут. Нам надо создавать дополнительные мощности, чтобы выхватить из леса то, что может пропасть, - пояснил Президент на встрече с работниками добрушской фабрики. - В ближайшее время правительство мне доложит, как будем углублять переработку, чтобы полуфабрикат не продавать, как будем строить новые предприятия. Есть и иностранцы, которые готовы к нам прийти. То есть деревообработке быть".

Кстати, в целом организации концерна "Беллесбумпром", несмотря на вызванные пандемией сложности, работают устойчиво и выполняют все показатели. Ожидается, что по итогам года объем производства продукции превысит Br3 млрд, экспорт приблизится к $900 млн.

"81% от того, что мы производим, мы отправляем на экспорт. В этом году мы прибавим более чем $250 млн в экспорте", - рассказал главе государства председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько.

О трех проблемных предприятиях

Александр Лукашенко поинтересовался, как дела у проблемных предприятий концерна, есть ли у правительства планы по их развитию. В частности, он заявил о намерении посетить деревообрабатывающий завод "ФанДОК" в Бобруйске. Президент рассчитывает, что правительство сможет через месяц рассказать, как это предприятие будет выходить на устойчивую работу.

Подробно главе государства также доложили о состоянии дел на "Витебскдреве" и "Борисовдреве". Эти производства работают более или менее устойчиво, но выйти на высокие показатели не могут.

По материалам БЕЛТА