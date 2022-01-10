Александр Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ выступил за наращивание миротворческого потенциала организации.

Президент также напомнил, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов и экстремистов, ранее неоднократно говорил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Порой думали, что нас сия беда минет. Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция, - подчеркнул глава государства. - Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, других странах, так и в Казахстане, мы придем в ту же точку".

Александр Лукашенко отметил своевременность и оперативность принятого решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил. "Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации", - заявил Президент.

Глава государства выступил за совершенствование ОДКБ: "Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий".

При этом, заявил Александр Лукашенко, не надо стесняться и озираться на Запад или его отдельные государства. "Будем смотреть резко по сторонам - свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность, - подчеркнул белорусский лидер. - Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Жестко поступили в первые минуты - результат виден".