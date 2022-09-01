Александр Лукашенко провел открытый урок «Историческая память — дорога в будущее» (полная версия)

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября в День знаний встретился со студентами вузов и учащимися учреждений общего среднего и среднего специального образования. Открытый урок "Историческая память - дорога в будущее" Глава государства решил провести во Дворце Независимости.

На открытый урок пригласили несколько сотен молодых людей. Среди них стипендиаты специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты творческих международных и республиканских конкурсов, представители волонтерского движения, члены студенческих отрядов и другие.

Кроме того, на видеосвязи с Дворцом Независимости находятся пять ведущих региональных вузов, а прямая трансляция открытого урока ведется во всех учреждениях образования.

"Позволю себе начать с одной цитаты (поймете, кто это написал): "Разрастание культа личности Лукашенко, включая обязательство молодежи слушать его наставление перед началом учебного года, - вполне типичный элемент тоталитарных режимов", - неожиданно начал выступление Глава государства. - Еще урока не было, разговора не было, а уже тоталитаризм. Нам это знакомо, это во-первых. А во-вторых, сегодня не будет никакого тоталитаризма".

Как говорится, на злобу дня

Александр Лукашенко в первую очередь высказался, как он любит говорить, на злобу дня. Глава государства рассказал, что в стране уже собрано более 8 млн тонн урожая зерновых колосовых. "Есть возможность собрать 11 миллионов тонн зерна. Такого в стране никогда не было. Зачем нам зерно и хлеб, думаю, вам объяснять не надо", - добавил он.

Президент напомнил о своем недавнем посещении Белорусского оптико-механического объединения (с 2011 г. - холдинг "БелОМО"). Глава государства обратил внимание, что ведущие белорусские предприятия, несмотря на санкции, продолжают развиваться и осваивать современные технологии, за их продукцией выстраиваются в очередь зарубежные партнеры. Традиционные машиностроительные производства тоже загружены как никогда. "В который год мы под санкциями, но тем не менее спрос на продукцию гигантов машиностроения огромный", - заметил белорусский лидер.

В Беларуси заканчивают ввод в эксплуатацию атомной электростанции, строят биотехнологическую корпорацию, занимаются ракетостроением и производством космических спутников, а под Витебском создается кластер, где будут производить антивирусные препараты. "Почему я об этом говорю? Это суперновейшие технологии, которые доступны и которые могут делать только передовые и очень богатые страны мира", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Не расслабляется сейчас и армия, пограничники, милиция, спецслужбы, ведь обстановка вокруг Беларуси напряженная, добавил Президент.

Необычный экспонат

Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - это первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", - заявил Глава государства.

Ноутбук создан на белорусском заводе "Горизонт". "Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые (как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал Парк высоких технологий) умеют творить невероятное. Выступая тогда на совещании у меня, американский специалист поднялся и говорит: если вы хотите что-то создать, можно во многих странах мира это сделать, если вы хотите создать что-то великое - поезжайте в Индию, но если хотите создать что-то невероятное - приезжайте в Беларусь", - поделился воспоминаниями Глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. "Вы можете сказать - ну понятно, тут же еще и импортные составляющие. Но во всех самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих только одной страны. То есть это собрание сочинений всей планеты. Такие суперсовременные вещи не делает (полностью. - Прим.) ни одна страна. И не потому, что, к примеру, американцы или китайцы не могут это сделать, а потому, что в этом нет никакой необходимости. Наука весьма интернациональная, и то, что она создает, тоже является интернациональным продуктом", - обратил внимание он.

"У вас возникает вопрос: к чему Президент на этом уроке все перечислил: от зерновых до суперкомпьютеров. Уважаемые друзья! Таким образом наш народ, мы с вами пишем свою историю", - резюмировал Президент.

О противоречивой, но значимой для Беларуси личности

"В истории всегда есть место подвигу и личностям. Меня вчера поразил один интересный факт, - отметил Президент. - В самом начале как прелюдия к сегодняшнему разговору… захватил с собой вещественные доказательства. Вчера старший сын мне принес это все".

Глава государства показал несколько наград, которые взял с собой: "Вот здесь звезда Героя Социалистического Труда советских времен, к этой звезде тогда вручали орден Ленина, вот это - знак народного писателя, а это орден Трудового Красного Знамени. Это все принадлежит, ну, надеюсь, известному нашему писателю Василю Быкову. Что меня в этом поразило? Вот эти (награды. - Прим.) кто-то из родственников и прочих на рынке продавали за $30", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Василь Быков - значимая фигура в белорусской истории. "Неоднозначный человек, я это хорошо знаю. Его нет сегодня, - отметил он. - Но он всегда ценил вот это. Это просто так не дается. И это все перечеркнуто. Это дело родственников, а мы не имеем права забывать наших людей, пусть даже неоднозначных, но отмеченных когда-то нашей историей".

Об открытом уроке

Александр Лукашенко в первую очередь поздравил учащихся и педагогов с началом нового учебного года. "Для многих из вас это год прощания со школой, а кто-то делает первый шаг к выбранной профессии или стоит на пороге своей трудовой деятельности. В любом случае в вашей жизни наступает переломный и судьбоносный период, очень важный период. Советую вам быть аккуратными, осторожными и очень внимательными - не только в своей жизни, но именно в эти переломные периоды, потому что можно наделать ошибок, которые потом будет очень трудно исправить", - сказал Президент.

"Этот праздничный день тоже особенный. И для вас, и для меня. Вы знаете, что я всегда нахожу время, чтобы по традиции в День знаний встретиться с педагогами, школьниками, студентами. Но впервые я сегодня никуда не поехал. Не так давно на встрече с пионерией здесь вы озвучили, на мой взгляд, очень интересное предложение провести первый открытый урок нового учебного года именно здесь, во Дворце Независимости. Я это предложение принял. Урок так урок, но по всем правилам", - добавил Глава государства.

Он напомнил, что в свое время провел не один урок и прочитал не одну лекцию. В День знаний в статусе Президента Александр Лукашенко выступал в БГУ ровно 19 лет назад. И многие поднимаемые с тем поколением темы, отметил он, актуальны до сих пор.

"Как и тогда, сегодня мир охвачен событиями, которые требуют своевременного разъяснения позиции государства. Позиции, основанной на многовековом опыте разных поколений белорусов, на их историческом выборе, на подвигах наших предков, на примерах истинной любви к своей земле", - заявил Президент.

Первый вопрос - замдекану исторического факультета БГУ

Президент подчеркнул, что урок будет проведен по всем правилам и во время него он намерен задавать вопросы участникам мероприятия.

Первый вопрос Александр Лукашенко задал заместителю декана исторического факультета БГУ: зачем белорусам хранить историческую память? "История - наставница жизни. Для того чтобы мы могли воспитать будущее поколение, патриотов своей родины, они должны знать, какие светлые или не совсем светлые страницы истории были у нашей республики. Без исторической памяти невозможно воспитать действительно патриотов", - ответил Александр Бурачонок.

У Зои Виноградовой, учителя истории Минской международной гимназии, члена авторского коллектива по подготовке учебных пособий по истории, Глава государства не мог не поинтересоваться, проводится ли красной линией в учебниках историческая память белорусов. Педагог ответила утвердительно.

Свой вопрос Александр Лукашенко задал и заместителю директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Станиславу Юрецкому: "Лично для вас как ученого, человека продвинутого наша история - это что?"

"Для меня история - это история моей семьи в контексте страны. То есть это те события, которые прошли через нашу нацию и отразились на моей семье, - ответил ученый. - История Беларуси - это история наших семей".

"Чем вы гордитесь в нашей истории?" - поинтересовался Глава государства у молодых ученых и школьников.

Аспирант Брестского государственного университета Сергей Жук заявил, что гордится первым символом независимости - Софийским собором в Полоцке - и историей своей семьи. А учащаяся Мачулищанской средней школы, участница и победительница исследовательских конференций и олимпиад по обществоведению Виктория Шайкина рассказала о трогательных встречах с ветеранами Великой Отечественной войны. "Я в первую очередь горжусь нашим народом, всеми людьми, которые это прошли", - ответила школьница.

"Так кто же мы и откуда?"

Допросил Президент и, как он выразился, "вредного преподавателя университета". Им оказался депутат Игорь Марзалюк.

"Так кто же мы и откуда?" - спросил Александр Лукашенко.

"Мы из исторической Руси, из единой купели восточнославянской. Мы - сердце славянской Европы. Древнеславянский язык, исходная матрица славянская - она как раз из Беларуси. Мы вместе с побратимами создали древнейшее государственное образование", - ответил историк.

По словам депутата, белорусы должны гордиться тем, что ген предательства в народе был минимален и в самых сложных ситуациях белорусы оставались людьми. "Мы должны гордиться мужеством своего народа, его духовностью. Беларусь - это страна добрых людей. Мы - страна героев, а не страна предателей", - подчеркнул Игорь Марзалюк.

"Давайте будем искренними. Как у каждого человека, так у каждого народа были плохие времена, были и косяки. Отец Федор, любой народ имеет свои недостатки. С вашей точки зрения, а что было плохо в истории белорусского народа?" - спросил Президент у Федора Повного.

После аллегорической прелюдии священник отметил: "Мы сегодня очень много говорим о духовности и патриотизме. Но внятного ответа я не получаю. Всего два слова - духовность и патриотизм. Что имеется в виду? Истинный патриотизм сопряжен с духовной жизнью человека и исторической правдой. Нельзя скрывать одни факты и размахивать другими. У каждого времени есть свои достижения и ошибки. Без духа начинается национализм, а без правды - восхваление национализма".

"Духовность - это жизнь в духе. А дух жив, когда преодолевает плоть - выгоду, привычки, неуемные желания. Человек именно духом выбирает честь, а не деньги. Родину, а не комфорт. Для духа важнее быть, чем иметь", - подчеркнул Федор Повный.

О науке, служащей интересам Беларуси

"А еще?" - видимо, не совсем остался удовлетворен ответом Президент.

"Образование всегда создавалось для ретрансляции ценностей. Каких - это испокон веков решает власть. Хорошо, если своя, а, простите, не забугровая. Нет и не было нейтрального образования, развивающегося вне государственных интересов. Нет и не было обществ без идеологии. Если такое вдруг случалось, это была предсмертная агония. Сейчас, когда в мире фактически идет необъявленная третья мировая война против человечества и человечности, наша система образования просто обязана пересмотреть даже не на уровне предметов транслируемые ценности, а вплоть до создания новой науки, не просто учебников", - заявил Федор Повный.

Священник напомнил, что в 1990-х поменялись предметы в вузах. Остались лишь точные науки, ведь уравнения не переделаешь. "Другие подчинились либеральным ценностям "господ", решающим судьбу мира. Дерзну пожелать, чтобы каждый, кто работает в вузах, включился сам и вовлек молодых людей в активную работу по созданию науки, служащей интересам Беларуси, не прислуживающей, не обсуживающей, а творческой, стремящейся возвеличить страну и народ, обеспечить процветание, сохранить и транслировать исконно традиционные ценности", - добавил он.

"Я подумаю над вашим предложением и над теми, кто этим займется. Будьте тоже готовы к этому", - ответил Александр Лукашенко.

О диалоге поколений

"Диалог поколений - это всегда интересно. Он ведется всю жизнь и каждый день. И у вас дома, и у меня, как вы догадываетесь. А сегодня с учетом формата встречи он, можно сказать, прозвучит на всю страну. Понимаю, что вы очень разные, у каждого есть свое мнение, ваше гражданское мировоззрение сформировано. Хотя, поверьте, еще не окончательно. Судьба не раз откорректирует многие взгляды на жизнь и не раз заставит вернуться к прожитому", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что его задача как Президента поделиться с молодыми людьми не знаниями историка по первому образованию и даже не личным взглядом на события сегодняшнего дня, а прежде всего политическим опытом. Поэтому тема сегодняшнего открытого урока и звучит так - "Историческая память - дорога в будущее".

"Она актуальна и в контексте Года исторической памяти, и в контексте последних событий в Беларуси, Украине, России, в мире в целом, - заявил белорусский лидер. - Меньше всего хотелось бы, чтобы наше с вами общение превратилось в классическую лекцию".

"Где наши корни?"

Александр Лукашенко пояснил, что не просто так задает этот вопрос. На эту тему, заявил Глава государства, его натолкнули недавние заявления канцлера ФРГ о якобы разговоре с российским Президентом о белоруской государственности и суверенитете.

"Что мы должны понимать, когда открываем Основной закон: наши корни очень древние. И с этих позиций нас никто не может упрекнуть. Наши предки построили Полоцкое княжество еще в десятом веке. Эта святая земля - колыбель белорусской государственности, - заявил Александр Лукашенко. - В Полоцке, который был одним из трех ключевых центров Древней Руси наравне с Новгородом и Киевом, а позже и другие княжества появились, продолжительное время правила своя династия, в то время как на других землях княжили киевские ставленники. То есть этот исток нашей государственности уже отличался своей независимостью".

Еще одно древнейшее государство на белорусских землях - Туровское княжество. Да, политически оно было больше связано с Киевской Русью, но имело особый статус, обратил внимание Президент. "В Киевской Руси так ценили Туровское княжество. Очень ценили. В нем правили будущие наследники киевского престола. Это был духовно-культурный просветительский центр на наших южных землях, - напомнил он. - Вы изучали жизнеописание Кирилла Туровского - выдающегося восточнославянского просветителя, Златоуста. Его поучения были широко известны на славянских землях и за пределами Древней Руси".

Белорусы также гордятся тем, что в их роду была великая женщина Евфросиния Полоцкая - первая белорусская святая, просветительница и политик. Она обладала правом личной подписи документов, имела свою печать. "Много ли вы знаете в истории той эпохи женщин, которые могли себе позволить вести дипломатическую переписку с правителями-мужиками? К ней прислушивались. А главное - она посвятила свою жизнь великой миссии: утверждению на погрязших в междоусобицах восточнославянских землях мира", - напомнил Александр Лукашенко.

И в этой миссии корень белорусского миролюбия и добрососедства, которые являются частью менталитета народа, определяют политику современной Беларуси, подчеркнул Президент.

О "христианских ценностях" и славянском братстве

Александр Лукашенко отметил, что XI-XIII века были сложнейшими временами: в Древней Руси шла борьба за власть и деньги, и уже тогда этот внутренний разлад пытались использовать враждебные славянам силы на Западе.

"И предлог у них тогда тоже был благовидный: несли "христианские ценности". Как? Как умеют, как делают это сейчас, - огнем и мечом. И что помогало нашим предкам выжить в этой сложнейшей геополитической ситуации? Славянское братство, единство. Четкое понимание, где враг, а где брат", - заявил Глава государства.

Президент напомнил, что славянские народы перед лицом внешней угрозы, отбросив обиды, прекратив распри, становились плечом к плечу для защиты общего дома. Так создавалось Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское.

"Так чье же государство было ВКЛ?"

Сейчас ведется много споров, кто стоял у истоков создания ВКЛ. Президент ранее уже заявлял, что литовцы приватизировали наследие этого великого государственного образования. Сейчас Александр Лукашенко предложил посмотреть, что же в этом княжестве было литовского.

"Язык - наш. На нем же написана конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - белорусские, украинские и частично русские земли. Причем белорусские земли и белорусский этнос были государственнообразующие. Народ - более 80% наш. Это славяне. И все это - территория, народ, язык, культурные традиции - есть основные атрибуты государственности. Нет суверенитета без этих атрибутов. Нашей белорусской государственности. Именно в данный период сформировалась белорусская народность", - обратил внимание Президент.

Глава государства заметил, что в то время, когда в Западной Европе господствовало римское право, предки белорусов жили по своим законам, не шли за европейской модой. А у литовцев в это время вообще не было письменности. "И кто там кого завоевал, как некоторые говорят? Мы сами были хозяевами на своей земле", - подчеркнул белорусский лидер.

О героическом подвиге древних предков

"Именно славянская сплоченность помогла остановить германскую агрессию более чем на 500 лет. Именно Оршанская, Мстиславская хоругви вместе со Смоленской проявили особую стойкость и мужество на поле Грюнвальдской битвы. И написал об этом, обратите внимание, польский историк Ян Длугош. Написал по историческим меркам почти по следами битвы, всего лишь через несколько десятилетий", - заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, еще предстоит оценить по достоинству этот героический подвиг белорусских предков. "И я убежден, что наши историки, может быть, уже и вы, получив соответствующее образование, это сделаете", - сказал он.

Дальше история была еще интереснее, отметил Глава государства: вчерашние союзники по Грюнвальдской битве предали белорусов или, выражаясь современным языком, подставили. В ходе Ливонской войны правящая элита Польского королевства столкнула лбами ВКЛ и Русское царство.

"Польша захватила украинские земли и заставила ВКЛ подписать Люблинскую унию. Уже тогда им была нужна наша земля. Эта идея до сих пор будоражит умы польских элит", - убежден Александр Лукашенко.

О созданной на предательстве Речи Посполитой и ее крахе

"И вот ответьте себе: можно ли создать на обмане, предательстве, хитрости, угнетении народов прочное государственное образование? Конечно же, нет", - сказал Президент.

Но именно так и была создана Речь Посполитая. По словам Александра Лукашенко, она ярчайший пример того, как нельзя строить союзное государство. "Нельзя забирать у народов-союзников их язык, культуру, веру, унижать их достоинство. А все это было в Речи Посполитой. Ведь на чем держится государство? На народе. И на что можно рассчитывать, когда часть народа унижена, общество духовно и культурно расколото?" - спросил Глава государства.

Президент обратил внимание, что с такой внутренней политикой Речь Посполитая не могла быть прочным государственным объединением и пришла к краху: "Как начали, так и закончили - разделами земель между соседями".

"А что белорусам дал период Российской империи?"

Александр Лукашенко констатировал, что для дискредитации этих времен местными и зарубежными русофобами приложено немало усилий. Но объективно именно в этом государстве белорусы сформировались как нация, заявил Президент.

"Наши предки были частью триединого государствообразующего народа империи: великорусы, белорусы и малорусы. Другими словами, русские, белорусы и украинцы. В Речи Посполитой, если бы не ее разделы, нас ждал национальный крах. В лучшем случае мы бы сегодня называли себя православными поляками, как десятки тысяч современных жителей Белосточчины, - обратил внимание Глава государства. - Российская империя тоже была нашей страной. Мы знали, что живем на своей земле, и в 1812 году сражались за нее против войск объединенной Наполеоном Европы".

Президент в то же время признал, что и в Российской империи для белорусов было много недостатков.

А Европа, заметил Александр Лукашенко, тогда традиционно несла свои ценности: мифическую свободу, равенство и братство. "Опять мечом и хитростью, играя на грезах ополченной шляхты о восстановлении польского государства. Но наши предки воевали не за Речь Посполитую, а за свое Отечество вместе с русской армией. И эта война и для нас, и для русских - отечественная, что бы там ни говорили либеральные прозападные историки", - подчеркнул Президент.

О кнуте польских панов и БНР - государстве на бумаге

Чуть больше века минуло - вновь на многострадальную белорусскую землю пришла война. "Первая мировая. "И опять с Запада. К этим бедам добавились революционные потрясения, оккупация, экономическая разруха. А что наши соседи в лице польских элит? Развязали польско-советскую войну, опять с той же идеей - прихватить кусок наших земель. И ведь почти удалось", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, как практически 20 лет белорусский народ был разорван по живому Рижским мирным договором: "В Западной Беларуси наши предки снова оказались под кнутом польских панов: полонизация, конфессиональный и социально-экономический гнет".

"Удивительно, как мы выжили в этом водовороте событий, более того, начали строить свою национальную государственность. И замечу: на советской основе, а не под сапогом кайзера, как это пытались сделать отдельные деятели БНР, которая так и осталась государством на бумаге", - отметил Президент.

"А что вы знаете про советское время?"

В противоречивое и смутное время Беларусь стала одной из республик - основательниц Союза Советских Социалистических Республик - мощнейшего государственного объединения, которое стало реальной альтернативой западному капиталистическому мироустройству. "Мы рядом, мы - равные среди других", - акцентировал внимание Президент.

Он подчеркнул, что до Великой Отечественной войны в СССР было немало сделано для Беларуси, страна возрождалась, хоть, как и всегда, были недостатки и даже системные ошибки. Одна из таких системных ошибок - выстраивание военной стратегии в условиях угрозы войны. Александр Лукашенко считает, что далеко не все было сделано, чтобы если не предотвратить войну, то более эффективно отразить удар немецко-фашистской армии и сделать ее продвижение крайне затруднительным. "Мы допустили головотяпство. И нам это стоило миллионов жизней", - сказал Глава государства.

"Следующий вопрос. А что вы знаете про это время? Почему спрашиваю? Потому что за годы перестройки и развала Советского Союза на этот период вылиты ушаты грязи, - констатировал белорусский лидер. - Все было оплевано - Великая Победа, великие достижения в культуре и искусстве, прорывы в науке и технике. Советский Союз развален, память о нем опорочена".

"А ведь это была страна, которую строили ваши деды и прадеды, которую уважали в мире, с которой считались и достижения которой - такие как первый полет в космос, создание первого ядерного реактора, первой ЭВМ и многие другие - потрясли мир. Мы были в этом плане лидерами. Ни один вопрос в мире не решался без Советского Союза. И эта двуполярность балансировала планету", - заметил Глава государства.

Именно в советское время были возвращены белорусские территории, а уже в современной Беларуси вернули в календарь важную дату истории - 17 сентября 1939 года - День воссоединения белорусского народа после десятилетий польской оккупации. "Теперь это наш День народного единства, который мы скоро будем отмечать. Потому что мы все помним", - сказал Президент.

О Второй мировой и Великой Отечественной войнах

"К счастью, по крайней мере, мы, белорусы, сохранили историческую память и правду. Мы помним беспримерный героизм многонационального советского народа, благодаря которому выстояли в этих страшных испытаниях. И не забыли, что именно западные демократии вырастили нацистского монстра - фашистскую Германию, чтобы сокрушить Советский Союз. А потом и завоевать весь мир, покрыть коричневой чумой. Это трагичная страница нашей истории. Белорусский народ пережил настоящий геноцид. Его масштабы нам еще предстоит осмыслить, оценить и представить миру", - заявил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент спросил у молодых людей, все ли из них знают имена героев, остановивших нацистскую машину смерти, знают ли, в честь кого названы улицы в населенных пунктах.

Только среди уроженцев Беларуси 73 полных кавалера ордена Славы, 449 Героев Советского Союза, в том числе 4 дважды Героя: Иван Якубовский, Степан Шутов, Павел Головачев, Иосиф Гусаковский. Про своих сверстников-героев вы точно должны знать: Евфросинья Зенькова, Зинаида Портнова, Марат Казей, Борис Цариков и другие.

Об оценке советского периода

"Что касается оценки советского периода в целом. О чем умалчивают неолиберальные элиты? О том, что именно в советское время был сформирован экономический, социально-культурный, научный потенциал, за счет которого и по сей день живут и развиваются многие постсоветские страны. И мы тоже. И скажите: что, мы должны были разрушить все это? Так, как сделали наши соседи по указке западных советчиков?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что стал "тоталитарным диктатором", когда отказался проводить политику и писать учебники под диктовку Запада.

Он предложил посмотреть на современные Прибалтику, Украину, где заброшены заводы и фабрики, навсегда утрачены уникальные компетенции и навыки: "Почему? Потому что они стали рынком сбыта продукции западных производств и дешевой рабочей силой для их корпораций. И чем эти люди отличаются от туземцев в европейских колониальных империях? Эти литовцы, часть украинцев. Только тем, что надели на себя нацистские мундиры и воюют с памятниками, которые не могут ответить. Памятники безмолвны, но мы-то живые люди. Мы должны на это реагировать".

Подобные вещи - война с памятниками и не только - начиналась и в Беларуси, но в 90-е удалось это остановить.

О трех братских народах, которых столкнули лбами

Александр Лукашенко продолжил открытый урок современными событиями вокруг Украины и регионе в целом. "И что теперь? Живем и не знаем, что будет. Война у порога. Как не единожды в нашей истории, так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа - белорусов, русских и украинцев. Но это нас не красит. У нас что, мозгов нет или не было. Почему мы позволили нас столкнуть? И опять на горизонте - кто - те же польские элиты. Пользуясь ситуацией, воссоздают новую Речь Посполитую. Уже юридически оформили свои особые привилегии в Украине", - отметил он.

Президент констатировал, что ныне Польше и Украине по пути, и все выглядит так, будто Польша "забыла" про свои территориальные претензии к Украине, про Волынскую резню, а Украина простила все, что поляки творили на своих, как они и сейчас считают, восточных "крэсах".

"И на этом пути польское правительство наживается на беженцах и усиливает свой вес в Европе. Украина же падает в бездну. Украинский народ банально грабят. Все повторяется. Как в Первую мировую и Великую Отечественную, из Беларуси эшелонами вывозили лес, торф, скот, зерно, так из Украины сегодня везут чернозем, зерно и другие ресурсы. Куда? Думаете, кормить бедную Африку. Нет, все это везут в богатую Европу", - заметил Глава государства.

"А что такое Европейский союз?"

"А что такое Европейский союз? В так называемых независимых источниках вам рассказывают, что это объединение суверенных государств. Я вас умоляю. Ковид показал, когда принимались решения по закрытию границ, введению локдауна, распределению между странами помощи, кто главный и у кого какие права. А главный даже не в Брюсселе. Гегемон находится за океаном, - сказал Президент. - Хотя, точнее сказать, находился. Мир уже не будет прежним. США больше не монополист на принятие решений за другие страны и континенты. Однополярный порядок рушится и возникают новые центры силы - это и Китай, и Индия, Россия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки. Мир просыпается".

О мировом террористе

По словам Александра Лукашенко, пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста: "Они все разрушают, что и является явным признаком кризиса и слабости. Мы это наблюдаем в сегодняшних истериках - афганской, украинской, тайваньской и прочих. Это не политика. Это мародерство, причем по всему миру".

Страдают в том числе и самые преданные, готовые выполнить любую волю хозяина сателлиты, отметил Глава государства.

"Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъектность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией. Фактически Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса. Бог есть. Они их наказал вот этой жестокой засухой, а теперь жуткими штормами и наводнениями", - констатировал Александр Лукашенко.

О том, что будет дальше в Украине

"Знаю, что многие из вас задаются вопросом: а что дальше, а что будет с Украиной? Это же рядом. И дело не в том, что рядом. Это же наши люди. И дело не в том, что они славяне. Мы уже кровно повязаны с украинским народом. Дальше никто не знает, но опасаемся, что может это привести к самому страшному столкновению. Не дай бог с самым страшным оружием", - сказал Глава государства.

"Американцы, ухватившись за этот (я часто говорю своему российскому коллеге) "подарок"… После Афганистана - они быстренько оттуда выскочили. Они никогда не уйдут, чтобы не воспользоваться этим шансом", - считает Александр Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия по определению не может проиграть: "Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию".

"Обвиняют, что Россия агрессор, да и мы заодно. Да нет. Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, по Беларуси прежде всего был бы нанесен ракетный удар. Я об этом много говорил, показывал, где были установлены четыре дивизиона этого оружия, которое готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти потому, что там еще находились не выведенные после учения российские войска. Да и нас надо было втянуть в эту войну", - напомнил Глава государства.

По его словам, за 30 минут до объявления специальной военной операции россияне подавили эти точки. "Россияне молодцы. Вовремя увидели изготовленные к нападению на территорию Беларуси. Это было по всему периметру границы и с Российской Федерацией. К этому готовились. И не украинцы. К этому готовились там - на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени", - отметил Александр Лукашенко.

О предложении странам Евросоюза

"В этой реальности все мы, кто бросил вызов несправедливому однополярному мироустройству, предлагаем странам Евросоюза будущее. Не все же там идиоты, все прекрасно понимают, где счастье ЕС и всей Европы. Здесь, в Евразии. Все есть для того, чтобы объединиться и стать самым мощным и влиятельным центром на всей планете. А почему не идут на это? А не пускают. Американцы повязали по рукам и ногам", - подчеркнул белорусский лидер.

"И не надо в угоду Вашингтону и в ущерб себе отгораживаться санкционными заслонами и стальными заборами. В современном мире отгородиться заборами не получится", - сказал Президент.

По его словам, по данным поляков на начало августа даже в условиях сооружения стены на ту сторону перешли порядка 7 тыс. мигрантов.

В их интересах сохранить взаимовыгодную торговлю, научное и техническое сотрудничество, совместные пути в Азию, к новым рынкам", - заявил Президент Беларуси.

"Мы вместе живем на одном континенте. И только нам решать, как выстраивать отношения между нашими народами и государствами", - подчеркнул он.

О тенденциях

Александр Лукашенко уверен, что рано или поздно, но мир станет многополярным. "Вопрос лишь в том, как мы к этому придем. Не хотелось бы, чтобы через горячую войну. Войны сейчас будут носить гибридный характер. К этой многополярности мы придем, но хотелось бы более-менее мирно. Тенденции, мягко говоря, ничего хорошего миру не предвещают", - сказал Глава государства.

Первая - беспрецедентное использование санкций как инструмента большой политики и экономики.

Вторая - поляризация общества, радикализация и конфликтность всей глобальной повестки. "Мир лихорадит от потрясений - начиная с США и заканчивая Шри-Ланкой, Ираком. За последнее десятилетие выросло количество протестных выступлений. То есть изнутри страны начинают разрушаться", - констатировал белорусский лидер.

Третья - череда пандемий и природных катаклизмов. Последний пример - катастрофическая засуха в Европе на фоне энергетического кризиса, горящие леса.

Четвертая - демографические вызовы: миграция, старение населения.

Пятая - глобальная милитаризация, рост ядерной угрозы, эскалация напряженности. "Очень плохой сценарий в перспективе", - подчеркнул Президент.

Об уроках истории и суверенитете

"Повторю: нам, белорусам, война не нужна. Слишком много испытали за свою многовековую историю. Достаточно настрадались. Лимит войн и революций исчерпан, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы все с вами отмечали в первой части нашего урока: наши корни в нашем миролюбии, в нашем добре. Мы никогда не ставили перед собой цель у кого-то что-то оттяпать, земли забрать, отобрать чье-то богатство. Никогда у нас не было. И мы будем привержены этому".

"Но мы находимся в эпицентре противостояния Запада и Востока. Вы это сами отмечали. И чтобы сохранить себя, свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории. Вот для чего нужны уроки истории! Для сегодняшнего. Которые учат главному: под внешним управлением суверенитета нет. Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего. Ни у кого из вас. Снова будут учить польскому или какому-то языку, и попробуйте чего-то ляпнуть на русском или белорусском", - акцентировал внимание белорусский лидер.

В завершение он заметил, что, несмотря на свою взрослость и самодостаточность, молодые люди пока еще опираются на старшее поколение.

"Время непростое, но рядом с вами поколение, не единожды испытанное на прочность. Нас испытывали и ломали. Мы вас не подводили и не подведем. И вы нас, а главное себя не подведите в будущем. Что бы ни происходило, мы будем вместе беречь и развивать наше демократическое, суверенное, экономически крепкое государство. Миролюбивую Беларусь, в гербе и гимне которой нет ни одного агрессивного слова и символа, но есть историческая память героических побед во славу Родины. Память, которой мы гордимся, которая является для нас дорогой в будущее, которая наполняет наши сердца любовью к родной земле", - сказал Глава государства.

"Наш путь - святой. Мы должны придерживаться той толерантности, которая подарена нам предками. И мы будем всегда следовать этому курсу. И если кто-то с оружием в руках внутри или извне попробует этот курс сломать, мы ответим. Как это было совсем недавно", - резюмировал белорусский лидер.