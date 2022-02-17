Александр Лукашенко проинспектировал учения на полигоне Осиповичский

17 февраля Александр Лукашенко посетил Осиповичский полигон, где проходят совместные учения российских и белорусских войск «Союзная решимость – 2022», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Во время визита Лукашенко доложили о ходе учений, проведенных маневрах различными подразделениями вооруженных сил и действиях совместной группировки ракетных войск.

Ракетные войска, артиллерия и авиация на полигоне «Осиповичский» разыграли один из тактических эпизодов военного учения.

Согласно докладам и белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез», и российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» «показали себя отлично». Также военные на полигоне произвели электронный пуск ракет.

По замыслу разыгранного эпизода десант условного противника высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства, чтобы их уничтожить. Однако летчики помешали это сделать. Они задействовали многоцелевые истребители Су-35С, и завоевали с их помощью превосходство в воздухе. После чего открыли дорогу для ракетно-бомбовых ударов самолетами Як-130 и ударными вертолетами Ми-24.

Также военные использовали реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», реактивную артиллерию, гаубицы, самоходные артиллерийские установки «Нона».

Лукашенко высоко оценил мастерство военных двух стран и уровень вооружений.

Во время общения с журналистами Лукашенко рассказал, что 18 февраля президенты Беларуси и России обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск.