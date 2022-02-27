Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля проголосовал на республиканском референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси.

Глава государства традиционно принял участие в голосовании на участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.

Глава государства традиционно принял участие в голосовании на участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.

После голосования Глава государства прокомментировал обращение Президента Украины Владимира Зеленского к белорусскому народу: "Он сегодня выходит и начинает обращаться к белорусскому народу. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит в Украине".

Александр Лукашенко заявил, что в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона.

"Это России не нужно. Не надо нас пристегивать к тому, где нас нет", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине, но это был вынужденный шаг.

По словам белорусского лидера, на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, готовые в течение минут нанести удар по российским позициям.

Александр Лукашенко заявил, что никакой войны с территории Беларуси не идет. "Не надо на нас нападать и из "Квартала 95" подвывать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор", - сказал Президент.

Президент Беларуси заявил, что на него вышли представители элиты Украины с просьбой связаться с Зеленским.

Глава государства отметил, что в Гомеле все подготовлено для мирных переговоров, ждут шагов со стороны руководства Украины.