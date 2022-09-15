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Александр Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Самарканде

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Александр Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Самарканде

Восток становится центром мировых сил. И в этом свете Шанхайская организация сотрудничества приобретает особое значение. Как укрепить сотрудничество стран-участниц и вместе противостоять современным вызовам и угрозам – в эти дни будут решать на масштабном саммите в Узбекистане. В нем примет участие Президент Беларуси.

Александр Лукашенко уже прибыл в Самарканд, как и многие его зарубежные коллеги. Участие в саммите примут лидеры 15 стран. Официально представительный форум откроется только завтра, но важных заявлений можно ожидать уже сегодня – намечена обширная деловая программа, в том числе ряд двухсторонних встреч.

Александр Лукашенко проведет переговоры с узбекским коллегой. Эта страна весь год была председателем ШОС, после намечена встреча с генеральным секретарем самой организации. На повестке – двусторонняя тематика и развитие сотрудничества. Также ожидаются переговоры нашего Президента с лидерами Ирана и Китая. Выступит Александр Лукашенко и на центральном событии саммита – расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС. Он пройдет завтра. Президент озвучит приоритеты взаимодействия нашей страны с организацией, в том числе с учетом поданной ранее заявки на вступление в структуру.

Последние семь лет у Беларуси статус наблюдателя, о намерении стать полноправным партнером заявлено летом.

Рынок, действительно, огромный. Общая территория стран, которые входят в ШОС, – это 60% Евразии с населением в три миллиарда человек, считай, вторая часть населения всей планеты. А наша страна – это западные ворота для Шанхайской организации сотрудничества, значит, партнер выгодный.

ОНТ

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