Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №24 "О повышении пенсий", сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 марта 2022 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В результате перерасчета с 1 марта 2022 года пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.