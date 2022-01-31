Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №24 "О повышении пенсий", сообщили в пресс-службе главы государства.
Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 марта 2022 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.
В результате перерасчета с 1 марта 2022 года пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.
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