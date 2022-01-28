Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

На мероприятие был приглашен широкий круг участников - более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат - инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных - высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил об изменении формата будущих обращений главы государства. "Мы собрались здесь, чтобы широко транслировать политическую позицию государства, довести принципиальные оценки происходящих событий и процессов, мобилизовать общество на реализацию важнейших решений", - отметил глава государства.

Первый вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли платить за собственные оборону и государство?

Второй вопрос от Лукашенко к народу: готовы платить за суверенитет и независимость?

Третий вопрос Лукашенко народу: готовы ли быть инициативными и работать на себя?

И дополнительный четвертый вопрос

О сплоченности и ценностях белорусов

"Мир - это абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, мировоззренческая. И для его сохранения нам всем необходимо приложить колоссальные усилия. Во-первых, сохранить единство общества и государства. Страна способна эффективно противостоять агрессии, только если она монолитна", - обратил внимание Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко: независимая Беларусь - высшее благо и нам нельзя ее потерять

Лукашенко: наши ценности и идеалы были и останутся незыблемыми

Лукашенко: Год народного единства показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов

Лукашенко: жизнеспособность нации зависит от глубины и богатства духовного наследия

Лукашенко: нужно строить государство исходя из наших ментальных традиций

Об исторической памяти

"Источник наших ценностей - историческая память. В сложнейших условиях закалились наши многовековые духовно-нравственные ориентиры, сформировался настоящий белорусский характер", - сказал Президент.

"Посмотрите, как искажается история у ближайших соседей. На улицах европейских столиц, освобожденных Красной армией, проходят марши молодчиков с фашистской свастикой, нацистов почитают как героев, устраивают факельные шествия в их честь, сносят памятники советским воинам-освободителям. Могли ли мы представить такое несколько десятков лет назад?", - задал риторический вопрос глава государства. Читать далее

Президент отметил важность расследования преступлений против белорусского народа в годы ВОВ

О Конституции

"Находясь в хорошей форме и уверенно глядя в будущее, мы подошли к важнейшему периоду нашей современной истории - обновлению политической системы, новому уровню взаимодействия государства и общества", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, неуклонно следуя решениям VI Всебелорусского народного собрания, мы весь 2021 год тщательно и скрупулезно готовили проект новой Конституции, в полной мере отвечающей запросам общества. И сегодня на всенародный референдум вынесен проект обновленного Основного закона. Читать далее

Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества

Лукашенко: обновленная Конституция поставит точку в дискуссиях о форме правления

Лукашенко: мы усилили правовые механизмы защиты суверенитета и конституционного строя

Лукашенко дал рецепт от двоевластия в случае принятия обновленной Конституции

О социальной политике

Глава государства отметил, что политика страны построена на простых и понятных принципах. "Первый принцип - справедливость. Реализация этого принципа позволила обеспечить сбалансированное распределение социальных благ, равный доступ, насколько это возможно, к ним каждого белоруса, - констатировал он. - Второй принцип - ответственность. Государство последовательно выполняет обязательства перед обществом, гарантируя всестороннюю и масштабную поддержку на протяжении жизни человека".

В свою очередь третьим принципом является забота. "Выражается она в широкой и разветвленной системе социальной помощи уязвимым категориям населения и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко: расходы бюджета на социальный блок существенно увеличены

Лукашенко об иждивенчестве: страну не построить на потребительстве и равнодушии

Лукашенко: белорусам предоставят свободный от работы день в году для медобследования

О росте цен

"Хочу затронуть главную проблему, о которой говорит население, - рост цен. Недавно назначен новый министр (антимонопольного регулирования и торговли. - Прим. БЕЛТА). Всему социальному блоку и премьер-министру поручено принять категорические меры по недопущению необоснованного роста цен. Действуйте, с вас будет жесточайший спрос, - заявил Александр Лукашенко. - Когда-то я поручил депутатам, профсоюзам, нашим народным контролерам информировать нас вовремя. Правительству надо достойно организовать эту работу. Любая жалоба на цены - я буду принимать соответствующие меры". Читать далее

О медицине, пандемии и ее последствиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в условиях пандемии главная задача, которую он ставит перед врачами и системой здравоохранения в целом, - сохранение жизни людей. "Президент переходит к контролю главного показателя - смертности населения. Как хотите лечите людей, но человек должен жить. Это главное - сохранение жизни человека", - подчеркнул белорусский лидер. Читать далее

Лукашенко: на преодоление последствий пандемии в здравоохранении уже потрачено около $2 млрд

Лукашенко: коронавирус стал явлением управляемым, у него появились свои бенефициары

Лукашенко: на Беларусь давят в том числе за ее особый путь в преодолении пандемии

"Многие разработки пылятся на полках". Лукашенко потребовал наполнить рынок белорусскими лекарствами

Лукашенко: никогда не пойдем на уничтожение бесплатной медицины, будем ее развивать

О молодежи

"Молодежь - это не только будущее, но и наше настоящее. Молодые люди сегодня являются непосредственными участниками социальной и политической жизни страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как отметил глава государства, молодые люди должны понимать, что ничто не возникает из ниоткуда и не дается просто так. "Результат приходит через напряженный труд. Легкого хлеба не бывает, - сказал он. - Ждем от молодежи твердости, дерзости и самоотдачи во имя общего блага. Мы создали государство, удержали его, приумножили полученное наследие. Миссия молодых - сохранить его и придать стране импульс". Читать далее

Лукашенко: с молодежью надо вести разговор на равных, без формализма и фальши

Лукашенко о поддержке студотрядовского движения: надо нормально платить за труд молодого человека

О сельском хозяйстве, единых критериях к определению "деревни будущего" и строительстве жилья на селе

По словам Александра Лукашенко, неоправданно снижено внимание местных властей к агрогородкам. Вместе с тем благодаря колоссальной работе идея их создания материализовалась почти в 1,5 тыс. населенных пунктах, в сельской местности созданы качественно новые условия жизни.

Глава государства уверен: развитие агрогородков и перспективных сельских населенных пунктов должно продолжаться. Направление четко определено: в дальнейшем построение "деревень будущего" будет проходить по прообразу Копыси Оршанского района. Читать далее

Агрокорпорации, крупные комплексы, свежие решения: Лукашенко о развитии сельского хозяйства

В Беларуси определены почти 22 тыс. участков под строительство частного жилья на селе

Лукашенко: нужно создавать стимулы, чтобы люди стремились жить не только в Минске, а по всей стране

Президент о требованиях к управленцам

По словам главы государства, управленцам в первую очередь нужны такие качества, как инициативность, умение брать на себя ответственность и слышать общество.

"В новых конституционных реалиях стремительно меняться предстоит и нашему государству, и общественным институтам. Время, когда критерием успеха было отсутствие провалов и неудач, прошло безвозвратно. Современная система управления должна стать маневренной, наступательной, проактивной - ориентированной на упреждение и эффективное решение возникающих проблем", - констатировал белорусский лидер. Читать далее

О внешней политике

"В масштабах планеты подорвано доверие друг к другу. Реанимированы давние споры и противоречия. Пограничные инциденты, локальные конфликты, кибератаки, битвы вакцин - все это реалии сегодняшнего дня, порожденные буквально в последние годы. И Беларусь, находясь на стыке цивилизаций, - в эпицентре данных процессов", - заявил Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко: Запад пытается лепить из Беларуси агрессора, но мы будем настойчивыми на пути к миру

Лукашенко: без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы

Лукашенко: с Литвой надо разговаривать жестко и прагматично

Лукашенко о милитаризации Польши: такая эскалация вдоль наших границ недопустима

В Польше хотели захватить белорусского пограничника для последующего обмена на Эмиля Чечко

Лукашенко: братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых амбиций

Лукашенко: Запад в целях ослабления России продолжит расшатывать постсоветское пространство

Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии

Лукашенко о санкциях

"Еще один фронт атаки на Беларусь - санкции. Не думайте, что это вызов только для нас. Это мировая тенденция, тренд, фактически технология глобальной экспансии. Санкции - традиционная практика мирового монополиста: США и их союзника - Европейского союза. Именно таким образом всегда пытались решать вопросы с конкурентами. Так они борются против Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии, а теперь и Беларуси. Сегодня полмира охвачено их санкциями. Атакуя нас, пробуют выдавить с рынка наши флагманы промышленности", - отметил Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко: государство сделает все, чтобы люди не ощутили негативных последствий внешнего давления

Лукашенко о беглых и событиях 2020 года

"Прежде чем сделать решительный шаг к новым политическим горизонтам, давайте оглянемся немного назад и дадим принципиальную оценку тому, что же все-таки произошло в августе 2020 года. Назовем вещи своими именами. В августе 2020-го была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации, перечеркнуть наше развитие, отбросить нас назад", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: к власти хотели прийти алчные, исключительно циничные, беспринципные люди, пропитанные презрением к Беларуси. "Мы это сейчас видим. Чтобы в конечном итоге растворить ее, нашу страну, поставить на колени и подчинить внешнему влиянию". Читать далее

Лукашенко: проблемы, с которыми мы столкнулись, имеют ярко выраженное внешнее происхождении

Лукашенко: подготовка мятежа 2020 года - многоэтапная и скоординированная технология

Лукашенко проанализировал программу беглых

Лукашенко дал совет беглым: домой, кайтесь и становитесь на колени!

О миграционном кризисе

"Миграционный кризис обнажил нежелание наших западных соседей договариваться, внимать здравым доводам. И в своей жестокости они превзошли варварство Средневековья. Их пресловутый приоритет прав человека оказался всего лишь высокопарной риторикой, - заявил Александр Лукашенко. - Белорусы, напротив, продемонстрировали миру настоящие человеческие качества. Предоставили временное убежище на границе, накормили и не дали замерзнуть. Наши пограничники проявили выдержку и не поддались на провокации. Мы осознаем специфику гибридного воздействия и понимаем, что данный инцидент не последний". Читать далее

Лукашенко о том, в каких случаях возможна война

"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях", - заявил белорусский лидер.

Один из них - если против Беларуси будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война, обратил внимание Президент. "Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего Отечества. Веками наш народ боролся за свою землю, независимость и суверенитет. Мы добились этой независимости. Сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить", - подчеркнул глава государства.

Вторым поводом для войны и участия в ней Беларуси Александр Лукашенко назвал возможное нападение на союзника - Россию. Тогда Беларусь подключится к защите России в рамках союзных договоренностей. Читать далее

Лукашенко: Беларусь никогда не будет источником войны

Президент о том, каким станет 2022 год

"Нынешний политический год, несмотря на все сложности, станет годом обновления и позитивных преобразований, не глядя ни на какие санкции. Вот посмотрите. Это наполнит новым содержанием белорусскую модель развития, раскрепостит резервы во всех сферах жизни", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент убежден, что за рубежом будут учиться у Беларуси, заимствовать белорусскую модель развития, в основе которой - справедливость и человечность. Читать далее

"Сила в единстве, нам есть за что бороться". Лукашенко признался, что гордится белорусами

Лукашенко: устоявшаяся система мироустройства фактически уже ушла в прошлое

Президент: День народного единства стал актом исторической справедливости

Лукашенко: государственная власть не шоколад "Президент", чтобы всем нравиться

Лукашенко: мы не станем форсировать партийное строительство

Лукашенко: конструктивные организации должны заполнять пустоты там, где ранее гнездились инагенты

"Без давления и политических интриг". Лукашенко об участии белорусов в Олимпиаде в Китае

"Это не при нашей жизни". Лукашенко об изменении административно-территориального деления в Беларуси

После озвучивания Послания глава государства ответил на вопросы участников мероприятия.

Третьей частью мероприятия стал концерт мастеров искусств Беларуси "Миллионы сердец". Участие в концерте примут известные исполнители и творческие коллективы, представители нового поколения творческой молодежи.