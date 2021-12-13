Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых губернаторов в Витебскую и Могилевскую области. Соответствующее кадровое решение глава государства принял 13 декабря.

Вице-премьер Александр Субботин назначен председателем Витебского облисполкома, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко возглавит Могилевский облисполком.

"Что касается, Александр Михайлович, Витебской области. Это ваша родина, по моим данным, да я и сам это чувствую, вы небезразличны к ней. Как и все мы к той земле, на которой долгое время работали и там, где мы людьми стали. Там ваше все", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию Витебской области, особенно по ведению сельского хозяйства на территории региона, создании интеграционных структур на базе хозяйств.

"Мы с вами как с вице-премьером договаривались о том, что серьезно посмотрим, как идут дела в Витебской области. Мы больше не можем спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы. А решаются они не по всем направлениям так, как мы мыслили, - подчеркнул глава государства. - Мы договаривались, что за эту зиму посмотрим некоторые производственные объединения - эти интеграционные структуры - и сделаем соответствующие выводы".

Александр Лукашенко также обратил внимание нового губернатора на решение ранее вверенных ему вопросов, например, развитие Оршанского мясокомбината. Александр Субботин курировал это производство еще будучи заместителем премьер-министра. Президент также упомянул Миорский металлопрокатный завод, заметив, что собирается посетить это предприятие и ознакомиться с его работой.

"То есть проблем немало. Вам легко будет войти в курс дела. Но и еще попрошу: вы не "отбрасывайте" нынешнего губернатора. Вы его опыт должны использовать, на какой бы работе он ни работал после этого. Ни один губернатор не остается не у дел: они внесли свой вклад в развитие областей. Но нужны новые люди", - подчеркнул глава государства.