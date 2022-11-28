Александр Лукашенко: «Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в плане импортозамещения»

Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в плане импортозамещения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.

"Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Беларуси, преодолимы. И мы стараемся их преодолевать. Есть определенное торможение. К сожалению, бюрократические (моменты. - Прим. БЕЛТА). Мы об этом поговорим. Это касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с Президентом России. Также обсудим эти вопросы. Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся. В этом ключе хотел бы услышать вашу позицию", - подчеркнул белорусский лидер.

Приветствуя Олега Кожемяко, Александр Лукашенко подчеркнул, что рад с ним встретиться. "Еще раз услышать, что изменилось на нашем Дальнем Востоке, как самочувствие экономическое, есть ли какие-то подвижки в сотрудничестве с соседями. Естественно, какие трудности? И в связи с этим в чем Беларусь может подставить свое плечо, помочь в этом плане?" - поинтересовался белорусский лидер.

Он отметил, что в отношении белорусской стороны к Приморскому краю и лично губернатору ничего не изменилось. "Готовы вас встречать в любое время, в любую погоду. Вы это должны чувствовать. Ваше имя очень часто звучит на моих встречах с руководством России и с губернаторами, которые к нам приезжают. Мы находим точки соприкосновения", - рассказал Президент.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси с Приморским краем России в последние годы динамично развивается. Товарооборот увеличился с $17,3 млн в 2020 году до $32,7 млн в 2021-м. По результатам 9 месяцев этого года он вырос еще почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около $40 млн. При этом экспорт вырос более чем вдвое и достиг $32,5 млн. Беларусь поставляет в Приморский край в основном грузовые автомобили, специфические товары, оборудование и устройства для фильтрования жидкостей или газов, сыры и творог, сливочное масло и сливки, строительные детали из пластмасс. Основу импорта из Приморского края составили части и принадлежности для автомобилей и тракторов, лекарственные средства, мука из мясных субпродуктов и рыбы, оксиды бора, электрические аккумуляторы.

Налажено сотрудничество российского региона со многими промышленными предприятиями Беларуси. В частности, за 9 месяцев этого года Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова экспортировал в регион силовые трансформаторы на $1,6 млн (в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Летом это белорусское предприятие подписало меморандум с Уссурийским авторемонтным заводом, по которому планируется организовать сборочное производство силовых трансформаторов в Приморском крае.