Александр Кохановский – таможенник с 25-летним стажем: «На 100 процентов уверен в каждом из коллег»

В профессию Александр Кахановский попал не прямой и короткой тропой. После школы по примеру отца, долгие годы работавшего в лесном хозяйстве, решил пойти в подобном направлении: поступил в столичный технологический институт на специальность «Машины и механизмы деревообрабатывающей промышленности». Успешно окончил вуз, работал в леспромхозе энергетиком. Потом был призван в армию, два года служил на космодроме Байконур. На «гражданке» сначала попал инструктором в горком комсомола (считает, что это был «перст судьбы», ведь именно там Александр Анатольевич повстречал будущую супругу). Затем были и агроферма, и строительство, и даже… отпуск по уходу за ребенком.

В 1996 году на одном из осиповичских предприятий возникла необходимость открытия ПТО – пункта таможенного оформления. Там и решил попробовать силы в новом для себя деле Александр Кохановский, став инспектором. ПТО входил в состав Бобруйского таможенного поста и оформлял товары предприятий, находящихся в Осиповичах и районе.

Молодой инспектор без опыта работы прошел обучение на базе учебного центра Могилевской таможни. Сейчас каждый, кто впервые приходит на службу, обучается в Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь либо иных вузах страны на специализированных курсах.

По долгу службы инспектор должен был знать, чем занимаются производства – чем торгуют, что приобретают, и самостоятельно принимать решения исходя из собственных знаний. Сейчас этот процесс стал проще – многое автоматизировано, компьютерные программы дают направление деятельности. Значимость таможенной службы Александр Анатольевич определяет так: республика наша находится в центре Европы, а потому является транзитной, и необходимо контролировать, какие товары в нее привозят, какие вывозят, правильность оформления документов, да и в бюджет страны таможня приносит немалый доход.

Несмотря на сложности, без которых, увы, не обходится ни в одной профессии, Александр Кохановский на сто процентов уверен в каждом из коллег, ведь это грамотные и профессиональные люди, на них всегда можно рассчитывать, если возникли вопросы или нужна помощь.

В День таможенника Александр Анатольевич желает всем, кто стоит на страже исполнения законов, здоровья («и их близким, так как, когда крепок тыл, работается хорошо и спокойно»), счастья, удачи, работы без эксцессов, достойной оплаты труда, повышения по службе, чтобы любые достижения каждого замечали и поощряли, чтобы окружающие были доброжелательны и дружелюбны. И главное – «любите свою работу, выполняйте ее так, чтобы звание таможенника было престижным и звучало гордо, а люди шли на таможню без боязни и знали, что получат помощь и разъяснения»