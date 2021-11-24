Александр Казаченко нуждается в срочной и серьезной реабилитации

Александру Казаченко сейчас 32 года. Более 11 лет назад травма позвоночника приковала его к инвалидной коляске, и это стало лишь началом испытаний.

Обращаюсь к неравнодушным людям с просьбой о помощи. В 2010 году команда минских нейрохирургов РНПЦ «Травматологии и ортопедии» провела экстренную операцию, в результате которой меня парализовало, - рассказывает Александр. - Был поставлен диагноз «травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия. Несмотря на мои длительные попытки и усилия врачей, я не смог подняться на ноги.

Перелом шейных позвонков спровоцировал нарушение обмена веществ, в результате чего началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Процесс привел к разрушению правого коленного сустава: состояние ноги ухудшалось, началось нагноение. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти правую ногу, в 2015 году ее ампутировали. Но беда не заставила себя долго ждать. Врачи едва спасли, проведя летом 2018 года третью операцию - из-за разрыва прямой кишки случился перитонит.

Александр обращается ко всем с верой и надеждой, что найдутся добрые люди, которые смогут отозваться на его боль и помогут собрать средства на дальнейшее лечение и реабилитацию. Кроме небольшого пособия, средств на дорогостоящее лечение, а также на электроколяску, у инвалида 1 группы нет. Любая ваша помощь будет существенной и бесценной.

Благотворительные счета открыты в филиале 317 центра банковских услуг № 313 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Калинковичи, ул. Советская, 102, УНП 100325912, БИК AKBBBY2X:

— белорусские рубли — транзитный счет № BY12AKBB38193821000310000000. на благотворительный счет № BY24AKBB31340000101093320313.

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Казаченко Тамары Васильевны на лечение сына Казаченко Александра Владимировича.

Карточка Беларусбанка № 42-46-41-00-61-41-22-32 , срок действия до 11/24.

Дополнительная информация по тел: , МТС-ДЕНЬГИ +375-29-254-27-57.Вайбер +375-29-831-79-75.