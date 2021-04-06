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Александр Чабан занимает четвертое место по результативности за всю историю проведения чемпионата Высшей лиги

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Александр Чабан занимает четвертое место по результативности за всю историю проведения чемпионата Высшей лиги

Нападающий команды «Бобруйск-2» Александр Чабан по итогам минувшего сезона вошел в число лучших бомбардиров чемпионата Высшей лиги за всю историю его проведения по количеству заброшенных шайб за один сезон.

Александр с 42 взятиями ворот делит четвертую и пятую позицию с литовцем Паулюсом Гинтаутасом, который отметился аналогичным достижением за литовскую «Энергию» в сезоне-2013/14.

Источник: bobruisk.hockey.by

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