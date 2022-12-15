Алейник: приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными

Приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными. Об этом заявил Сергей Алейник во время представления его в должности министра иностранных дел Беларуси коллективу внешнеполитического ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Искренне благодарен Президенту за оказанное доверие. Осознаю, что это огромная ответственность. Вчера в ходе назначения Александр Григорьевич сказал, что будет нелегко. И это действительно так. Мы это четко понимаем", - подчеркнул Сергей Алейник.

Министр обратил внимание, что текущий этап связан с кардинальным изменением мироустройства, беспрецедентной геополитической ситуацией, перекраиванием по сути всех правил международных отношений.

"Приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными. Главный приоритет внешней политики четко определен главой государства - это сохранение и укрепление суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала и повышение благосостояния людей",- подчеркнул министр иностранных дел Республики Беларусь.

Нового министра иностранных дел представил коллективу МИД премьер-министр Беларуси Роман Головченко.