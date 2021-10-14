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Общество

Алехно: надо заниматься своим делом, не нужно играть в политику, если не понимаешь ничего в этом

ОНТ 25 0

Алехно: надо заниматься своим делом, не нужно играть в политику, если не понимаешь ничего в этом

Каждый человек должен заниматься своим делом и не поддаваться на призывы «поиграть в политику». Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно.

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