Алехно: надо заниматься своим делом, не нужно играть в политику, если не понимаешь ничего в этом
ОНТ 25 0
Каждый человек должен заниматься своим делом и не поддаваться на призывы «поиграть в политику». Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно.
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