Альберт Рыбак: «Руки не опускаем!»

В минувшее воскресенье в матче 24 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – Высшая лига» футболисты «Белшины» на выезде в Молодечно уступили со счетом 0:2 ФК «Ислочь».

Уже на второй минуте матча «волки» создали опасный момент у ворот гостей и, если бы не отличная игра нашего голкипера Артема Денисенко, счет мог бы быть открытым. Спустя 10 минут уже Ислам Чесноков наносил удар головой по воротам соперника – увы, мяч пролетел выше перекладины. В целом же игра в первом тайме проходила в основном в центре поля и команды так и ушли на перерыв с нолями на табло стадиона.

Во второй 45-минутке футболисты, причем, обеих команд добавили в скоростях, игра значительно оживилась. На 47-й минуте удар с правого фланга наносил капитан «красно-черных» Дмитрий Гомза, но не смог переиграть вратаря хозяев. Через пять минут ситуация повторилась – снова Гомза, снова справа и снова на месте голкипер «Ислочи». А вот на 69-й минуте, после розыгрыша штрафного, мяч угодил в сетку наших ворот. У хозяев отличился вышедший на замену Мартин Артюх. «Белшина» бросилась отыгрываться и… на 75-й минуте пропустила второй мяч в свои ворота. С «передачи» нашего Артура Слабашевича гол «оформил» лучший бомбардир «Ислочи» Владислав Морозов. 0:2 – с таким счетом не в нашу пользу и завершился этот матч.

– Готовясь к встрече понимали, что соперник – хорошо организованная команда, у которой есть хорошие исполнители, способные вести игру, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Белшина» Альберт Рыбак. – В первом тайме, считаю, мы справились. Выровняли игру и имели подходы к воротам «Ислочи». Во втором тайме отдали инициативу сопернику, пришлось перестраиваться. Хотели переломить игру и добиться положительного результата. Где-то индивидуальные ошибки, где-то ошибки при «стандартах» оголили нашу оборону. Пропустив, побежали отыгрываться… Тем не менее упрекнуть ребят не могу. Настрой у них бойцовский, продолжаем бороться, руки не опускаем…

Уже в ближайшую субботу, 15 октября, «красно-черные» на домашнем стадионе «Спартак» будут принимать гродненский «Неман». Начало матча в 13.00.

Александр Анташкевич. Фото автора.