Альберт Рыбак: «Добиваться побед и радовать болельщиков игрой!»

9 января команда «Белшина» выходит из отпуска и приступает к тренировочному процессу, к предстоящему футбольному сезону. В каком формате будет проходить этот процесс, о целях и задачах на сезон рассказал главный тренер ФК «Белшина» Альберт Рыбак.

– Альберт Владимирович, нынешний сезон для команды начнется чуть раньше обычного матчем в розыгрыше Кубка Беларуси…

– Да, но в начале нашей беседы я бы хотел поздравить всех с наступившим 2023 годом и приближающимся Рождеством. Что касается подготовки к сезону, команда ее уже начала: каждый футболист тренировался индивидуально по своему графику. А с 9 января команда будет работать на стадионе имени Александра Прокопенко, в других спорткомплексах города.

– Наверняка уже запланированы и товарищеские встречи?

– Да, нам необходимо просмотреть группу игроков. 14 января сыграем на стадионе им. А. Прокопенко со «Слуцком», 21-го – в футбольном манеже с «Гомелем», 28 января игра с солигорским «Шахтером», а 11 февраля контрольная встреча с минским «Динамо».

– Тренерский штаб остается в прежнем составе?

– Да, люди, что работали со мной в прошлом году, продолжат работу.

– А что касается футболистов, на кого рассчитываем?

– В конце минувшего сезона мы разговаривали с игроками, с каждым была договоренность о том, что мы сможем на них рассчитывать в дальнейшем. На тот момент все были заинтересованы остаться в «Белшине». Как будет, посмотрим. Думаю, процентов 50 игроков из прежнего состава мы увидим уже на следующей неделе. Пойдут переговоры о подписании контрактов. Около 30 процентов футболистов уже с контрактами. Конечно, хотелось бы сохранить в команде ключевых игроков. Предварительный список составлен и согласован. И список игроков, которых мы хотели бы посмотреть. Нам необходимо усиливать каждую позицию на поле. Пожалуй, кроме вратарской. Так что предстоят мониторинг, поиск нужных игроков.

– В минувшем сезоне многих в команде преследовали травмы. Прошли ли ребята курсы реабилитации, готовы ли возобновить тренировки?

– Да уж, травматизм тогда внес свои коррективы и оставил какую-то горечь на душе. Мы теряли ключевых игроков на длительный период. Илья Васильев сейчас проходит курс восстановления, мы рассчитываем на него. Думаю, в марте игрок будет в общей группе. Иван Бакланов вольется в группу в феврале, Юрий Воловик уже восстановился, посмотрим, в какой он форме. Алексей Харитонович тоже в общей группе и даже выходил на поле в конце прошлого сезона. Есть планы на Илью Белоуса. Остальные футболисты входят в подготовительный период.

– Вы как главный тренер «красно-черных» какие цели, задачи ставите на предстоящий сезон?

– Во-первых, создание боеспособного в Высшей лиге коллектива. Эта задача стояла перед нами и год назад. За счет внутреннего климата мы могли добиваться положительных результатов и показывать довольно неплохие игры. Даже уступая в счете, проявляли характер и заканчивали встречи победами или ничьими. Поэтому дух «Белшины» мы должны сохранить. Во-вторых, развитие молодых игроков. Как местных, так и тех, кого пригласим. И конечно, хотелось бы находиться в турнирной таблице чемпионата как можно выше. Будем ставить перед собой максимальные цели, добиваться побед и радовать болельщиков игрой!

Хотелось бы от лица клуба, команды и себя выразить благодарность за оказываемую поддержку городу, нашим спонсорам и болельщикам, которые в нас верят. Надеюсь, и в наступившем году эта поддержка продолжится на более высоком уровне, что поможет нам добиться высоких целей и справиться с поставленными задачами. Приглашаю всех на стадион – поддержите команду своего города!