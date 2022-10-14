Актуальные вопросы обсудили в ТЦСОН Первомайского района

На базе УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» состоялись информационные встречи для граждан пожилого возраста и их родственников в рамках республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность».

Участие в мероприятии приняли начальник службы назначения и выплаты пенсий управления социальной защиты администрации Первомайского района г. Бобруйска Наталья Николаевна Бушуева, заведующий нотариальной конторой Первомайского района г. Бобруйска Юлия Георгиевна Шелковина, заведующий филиалом «Бобруйский межрайонный психоневрологический диспансер» УЗ «Бобруская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» Елена Аркадьевна Хорошавка, заведующий отделением социальной поддержки ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска Людмила Григорьевна Миронович. В ходе встреч граждане «серебряного» возраста получили компетентные ответы на интересующие вопросы в области пенсионного обеспечения и социальной поддержки, порядка совершения сделок с недвижимостью, рекомендации по общению с близкими родственниками, страдающими деменцией.

УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска»