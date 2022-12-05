Актуальная новинка от Бобруйского завода ТДиА

Специалисты ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» расширяют модельный ряд не только выпускаемых тракторов, но и осваивают производство нового навесного и прицепного оборудования. Уже в январе 2023 года бобруйские тракторостроители представят покупателям актуальную новинку – снегоочиститель тракторный СТ-1500. Модель используется для очистки проезжей части, тротуаров, площадок от выпавшего снега высотой до 0,5 метра.

Начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков рассказал, что снегоочиститель в первую очередь предназначен для использования на малогабаритных тракторах «БЕЛАРУС», однако может быть установлен и на другую технику. Ширина захвата при уборке снега составляет 1,5 метра, а дальность выброса основной массы снега достигает до 20 метров. Производительность новинки довольно высокая: эффективный агрегат может убрать до 300 кубических метров снега за 1 час. Снегоочиститель будет полезен в работе коммунальных хозяйств и дорожно-эксплуатационных предприятий.