Актуализированная программа проведения новогодних и рождественских мероприятий в Бобруйске
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ПРОГРАММА проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий
|Наименование мероприятия
|Дата и время проведения
|Место проведения
|
Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Креативная елка 2020»
|
декабрь 2020 г.
|
Первомайская районная организация РОО «Белая Русь»
|
Новогодние массовые катания (с участием костюмированных героев сказок и мультфильмов)
|
04.12.2020-
14.01.2021
|
Государственное учреждение (далее – ГУ) «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|
выставка по итогам конкурса изделий декоративно-прикладного искусства «Новогодние истории»
|
21-30.12.2020
|
ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»
|
Выставка частной коллекции «Советские елочные украшения и новогодние открытки»
|
18.12.2020-
31.01.2021
10.00-18.00
|
ГУК «Бобруйский художественный музей»
|Работа детского аттракциона «Новогодний экспресс-2021»
|
19.12.2020-
10.01.2021
|
Площадь Ленина
|
Конкурсная выставка юных художников «Краски Рождества и Нового года»
|
20.12.2020-
15.01.2021
|
УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина – Марцинкевича (г. Бобруйск)»
|
Музыкальная новогодняя сказка «Свет мой, зеркальце…» по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»
|
20.12.2020-
03.01.2021
|
ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»
|
Музыкальные новогодние открытки:
«Новогодний микс»
«Музыка и песни из лучших новогодних фильмов»
«Музыка и песни из новогодних мультфильмов и сказок»
«Новый год - любимые хиты»
«Новогодние зарубежные хиты»
«Новогодние молодежные хиты»
«Музыка и песни из лучших новогодних фильмов»
«Новогодний микс»
«Новогодние молодежные хиты»
|
25-30.12.2020
17.00-21.00
31.12.2020
11.00-23.00
03-06.01.2021
17.00-21.00
|
Площадь Ленина
|
Новогоднее представление у елки, музыкальная сказка «Машины сказки»
|
22.12.2020-
07.01.2021
|
УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина – Марцинкевича (г. Бобруйск)»
|
Новогодние праздничные программы для детей и подростков, пребывающих в школьных оздоровительных лагерях:
конкурсно-игровая программа «Новогодний переполох»;
игровая программа «Вперед, в Новый год!»;
развлекательная программа «Новогодняя карусель»;
музыкально-игровая программа «Зимние фантазии»
|
28-30.12.2020
10.00-11.30
04.01.2021
10.00-11.30
05.01.2021
10.00-11.30
06.01.2021
10.00-11.30
|
Площадь Ленина
|
Районные новогодние благотворительные праздники для детей, в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» с участием:
главы администрации Ленинского района г. Бобруйска» Лисовского А.Н.
главы администрации Первомайского района г.Бобруйска Власевича В.Э.
|
29.12.2020
11.00
30.12.2020
11.00
|
УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина – Марцинкевича (г. Бобруйск)»
ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»
|
Концертно-игровая программа «Приключения под Новый год»
|
30.12.2020
13.00
|
Площадь ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»
|
Новогодняя музыкальная открытка: «Новогодние зарубежные хиты»
«Новогодние молодежные хиты»
«Новый год - любимые хиты»;
поздравление председателя Бобруйского городского исполнительного комитета;
музыкально-развлекательная программа «Новогоднее рандеву»;
развлекательно-игровая программа для детей «На зеленых снежных елках чудеса блестят в иголках!»;
праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «Виват, 2021!»
|
01.01.2021
00.05-00.55
00.55-01.00
01.00-03.00
13.00-15.00
19.00-21.00
|
Площадь Ленина
|
Новогодняя праздничная дискотека для жителей Первомайского района
|
01.01.2021
01.00-03.00
|
Площадь ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»
|
Новогодняя дискотека «Вместе встретим Новый год!»
|
01.01.2021
01.00-03.00
|
УК «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска»
|
Театрально-игровое представление «Новогоднее сказочное попурри»;
праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «В новогоднем ритме музыки и танца»
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02.01.2021
13.00-14.30
19.00-21.00
|
Площадь Ленина
|
Конкурсно-игровая программа «В снежном царстве, сказочном государстве!»
|
04.01.2021
|
Площадь ГУК «Дворец искусств
г. Бобруйска»
|
Рождественская программа:
детская программа «Каляда, каляда – весялей цябе няма!»;
праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «Рождества волшебные мгновенья»
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07.01.2021
13.00-14.30
18.00-20.00
|
Площадь Ленина
|
Праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «Чудеса и приключения у новогодней елки»
|
08.01.2021
18.00-20.00
|
Площадь Ленина
|
Детская программа «Новогодние проказы зимушки – зимы!»;
праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «В новогодних ритмах»
|
09.01.2021
13.00-14.30
18.00-20.00
|
Площадь Ленина
|
Праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «Пусть Новый год всем радость принесет!»
|
10.01.2021
18.00-20.00
|
Площадь Ленина
Примечание: в программе проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий возможны изменения.