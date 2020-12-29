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Актуализированная программа проведения новогодних и рождественских мероприятий в Бобруйске

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Актуализированная программа проведения новогодних и рождественских мероприятий в Бобруйске

ПРОГРАММА проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий

 

Наименование мероприятияДата и время проведения

 

Место проведения
 

Районный конкурс декоративно-прикладного  творчества «Креативная елка 2020»

 

декабрь 2020 г.

 

 

Первомайская  районная организация РОО «Белая Русь»

 

Новогодние массовые катания (с участием костюмированных героев  сказок и мультфильмов)

 

04.12.2020-

14.01.2021

 

Государственное учреждение (далее – ГУ) «Хоккейный клуб «Бобруйск»

 

выставка по итогам конкурса изделий декоративно-прикладного искусства «Новогодние истории»

 

21-30.12.2020

 

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

 

Выставка частной коллекции «Советские елочные украшения и новогодние открытки»

 

18.12.2020-

31.01.2021

10.00-18.00

 

ГУК «Бобруйский художественный музей»

 
Работа детского аттракциона «Новогодний экспресс-2021» 

19.12.2020-

10.01.2021

 

Площадь Ленина

 

Конкурсная  выставка юных художников «Краски Рождества и Нового года»

 

20.12.2020-

15.01.2021

 

 

УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина – Марцинкевича (г. Бобруйск)»

 

Музыкальная новогодняя сказка «Свет мой, зеркальце…» по мотивам  сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»

 

20.12.2020-

03.01.2021

 

 

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

 

Музыкальные новогодние открытки:

«Новогодний микс»

«Музыка и песни из лучших новогодних фильмов»

«Музыка и песни из новогодних мультфильмов и сказок»

 

«Новый год - любимые хиты»

«Новогодние зарубежные хиты»

«Новогодние молодежные хиты»

 

«Музыка и песни из лучших новогодних фильмов»

«Новогодний микс»

«Новогодние молодежные хиты»

 

25-30.12.2020

17.00-21.00

 

 

 

 

 

31.12.2020

11.00-23.00

 

 

03-06.01.2021

17.00-21.00

 

 

 

Площадь Ленина

 

Новогоднее представление у елки, музыкальная сказка «Машины сказки»

 

22.12.2020-

07.01.2021

 

 

УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина – Марцинкевича (г. Бобруйск)»

 

Новогодние  праздничные программы для детей и подростков, пребывающих в школьных оздоровительных лагерях:

конкурсно-игровая программа «Новогодний переполох»;

 

игровая программа «Вперед, в Новый год!»;

 

развлекательная программа «Новогодняя карусель»;

 

музыкально-игровая программа «Зимние фантазии»

 

28-30.12.2020

10.00-11.30

 

 

 

 

04.01.2021

10.00-11.30

 

05.01.2021

10.00-11.30

 

06.01.2021

10.00-11.30

 

Площадь  Ленина

 

Районные новогодние благотворительные праздники для детей,  в рамках  новогодней благотворительной акции «Наши дети»  с  участием:

главы администрации Ленинского  района г. Бобруйска» Лисовского А.Н.

 

главы администрации Первомайского района г.Бобруйска  Власевича В.Э.

 

29.12.2020

11.00

 

 

 

 

 

 

30.12.2020

11.00

 

УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина – Марцинкевича (г. Бобруйск)»

 

 

 

 

 

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

 

 

Концертно-игровая  программа «Приключения под Новый год»

 

30.12.2020

13.00

 

Площадь ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

 

Новогодняя музыкальная открытка: «Новогодние зарубежные хиты»

«Новогодние молодежные хиты»

«Новый год - любимые хиты»;

 

поздравление председателя Бобруйского городского исполнительного комитета;

 

музыкально-развлекательная программа «Новогоднее рандеву»;

 

развлекательно-игровая программа для детей  «На зеленых снежных елках чудеса блестят в иголках!»;

 

праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «Виват, 2021!»

 

01.01.2021

00.05-00.55

 

 

 

00.55-01.00

 

 

01.00-03.00

 

 

13.00-15.00

 

 

 

19.00-21.00

 

Площадь Ленина

 

 

 

 

Новогодняя праздничная дискотека  для жителей Первомайского района 

 

01.01.2021

01.00-03.00

 

Площадь ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

 

Новогодняя дискотека «Вместе встретим Новый год!»

 

01.01.2021

01.00-03.00

 

УК «Центр   культуры   и  досуга  Ленинского  района г. Бобруйска»

 

Театрально-игровое  представление «Новогоднее сказочное попурри»;

 

праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «В новогоднем ритме музыки и танца»

 

02.01.2021

13.00-14.30

 

19.00-21.00

 

Площадь Ленина

 

Конкурсно-игровая программа «В снежном царстве, сказочном  государстве!» 

 

04.01.2021

 

 

Площадь ГУК «Дворец искусств

г. Бобруйска»

 

Рождественская программа:

детская программа «Каляда, каляда – весялей цябе няма!»;

 

праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска  «Рождества волшебные мгновенья»

 

07.01.2021

13.00-14.30

 

 

18.00-20.00

 

 

Площадь Ленина

 

Праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска  «Чудеса и приключения у новогодней елки»

 

08.01.2021

18.00-20.00

 

 

Площадь Ленина

 

 

Детская программа «Новогодние проказы зимушки – зимы!»;

 

праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска  «В  новогодних  ритмах»

 

09.01.2021

13.00-14.30

 

18.00-20.00

 

 

 

Площадь Ленина

 

Праздничная программа для жителей и гостей города Бобруйска «Пусть Новый год всем радость принесет!»

 

10.01.2021

18.00-20.00

 

 

Площадь Ленина

 

Примечание: в программе проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий возможны изменения.

 

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