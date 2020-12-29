Актуализированная программа проведения новогодних и рождественских мероприятий в Бобруйске

декабрь 2020 г.

Новогодние массовые катания (с участием костюмированных героев сказок и мультфильмов)

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

выставка по итогам конкурса изделий декоративно-прикладного искусства «Новогодние истории»

Выставка частной коллекции «Советские елочные украшения и новогодние открытки»

УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина – Марцинкевича (г. Бобруйск)»

Конкурсная выставка юных художников «Краски Рождества и Нового года»

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

Музыкальная новогодняя сказка «Свет мой, зеркальце…» по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»

«Музыка и песни из лучших новогодних фильмов»

«Новый год - любимые хиты»

«Музыка и песни из новогодних мультфильмов и сказок»

«Музыка и песни из лучших новогодних фильмов»

УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина – Марцинкевича (г. Бобруйск)»

Новогоднее представление у елки, музыкальная сказка «Машины сказки»

игровая программа «Вперед, в Новый год!»;

Новогодние праздничные программы для детей и подростков, пребывающих в школьных оздоровительных лагерях:

Районные новогодние благотворительные праздники для детей, в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» с участием: главы администрации Ленинского района г. Бобруйска» Лисовского А.Н. главы администрации Первомайского района г.Бобруйска Власевича В.Э.

29.12.2020 11.00 30.12.2020 11.00