Актуализирован перечень болезней, при которых нельзя стать усыновителями и приемными родителями

Минздрав актуализировал перечень заболеваний, при которых нельзя стать усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни, детского городка. Это предусмотрено постановлением Минздрава №81 от 9 августа 2022 года, которое 13 сентября официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вносит изменения в постановление Минздрава №108 от 15 декабря 2017 года. В перечне указаны наименования заболеваний с кодом в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра.

В него включены некоторые инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ и др.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.