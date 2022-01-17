Активное обсуждение обновленного основного закона страны состоялось в УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3»

В диалоговой площадке приняли участие представители здравоохранения и образования, а также общественных объединений.

Участие в обсуждении обновленного основного закона страны приняли почетные гости: Одиноченко Александр Семенович – управляющий делами администрации Первомайского района, Яковицкий Сергей Витальевич – главный специалист сектора идеологической работы, Вяткин Владимир Васильевич – председатель координационного совета общественных объединений и партийных организаций и Балакер Людмила Григорьевна – председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов.

Главный врач, депутат Бобруйского городского совета депутатов 26, 27, 28 созывов, Кизимова Наталия Владимировна отметила, что предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию носят общенародный характер и ориентированы на защиту основных прав и гарантий каждого человека, живущего в Республике, стабильности и единства в обществе, сохранение исторической памяти белорусского народа и поддержку молодежи со стороны государства.

Значимым моментом в обновленной Конституции является то, что разработчики проекта не обошли вниманием наиболее уязвимые категории граждан нашей страны – детей, в том числе оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пожилых.

Необходимость конституционных изменений вызвана требованиями времени и происходящими в Беларуси общественно-политическими и экономическими событиями. Отмечается своевременность предлагаемой новации: сохраняя доступность медицинской помощи, закрепить обязанность граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья.