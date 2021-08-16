Активисты “БРСМ” помогли разгрузить мебель для строящейся школы №35

14 августа союзная молодежь Ленинского района Бобруйска вместе с первым заместителем главы администрации района оказала помощь в разгрузке мебели для строящейся школы № 35. Об этом рассказали активисты ОО "БРСМ" Ленинского района.

Напомним, средняя школа №35 на 1020 учащихся откроется 1 сентября. Учреждение образование появится на бульваре Приберезинском в развивающемся микрорайоне Молодежном. Школа рассчитана на 44 класса. Помимо учебных кабинетов и лабораторий, проектом предусмотрены тир, лыжная база, помещения для медицинского обслуживания. В учреждении создан современный информационный центр, к которому относятся библиотека с читальным залом, книгохранилище на 40 тыс. единиц хранения и индивидуальные кабинки с выходом в интернет. Кроме того, на территории школы расположен бассейн с тренажерным залом.

Подробности о новом учебном заведении города можно узнать здесь.