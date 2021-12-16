Активисты «Белой Руси» вместе за безопасность с детьми!
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Пожарная безопасность, безопасность на дорогах это те важные вопросы, которому должны уделять большое внимание дошкольное учреждение и родители дома.
Повышенная детская любознательность и стремление к самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. Большое значение имеет наглядность познавательного материала. Чтобы заинтересовать ребят, активисты первичной организации ГУО «Ясли-сад №60 г. Бобруйска» РОО «Белая Русь» рассматривали плакаты и иллюстрации вместе с детьми обсуждали сюжеты.
Каждый участник мероприятия получил светоотражатель для безопасности в темное время суток от Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь».
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