Активисты «Белой Руси» вместе за безопасность с детьми!

Пожарная безопасность, безопасность на дорогах это те важные вопросы, которому должны уделять большое внимание дошкольное учреждение и родители дома.

Повышенная детская любознательность и стремление к самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. Большое значение имеет наглядность познавательного материала. Чтобы заинтересовать ребят, активисты первичной организации ГУО «Ясли-сад №60 г. Бобруйска» РОО «Белая Русь» рассматривали плакаты и иллюстрации вместе с детьми обсуждали сюжеты.

Каждый участник мероприятия получил светоотражатель для безопасности в темное время суток от Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь».