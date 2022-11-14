Актеры театра продолжают экспериментировать, читая классику по-новому
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Интересна тема творческой лаборатории «Актуализация классики. Перечитывая заново». Классика ХІХ века, сборник рассказов Яна Борщевского «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», вдохновила актёров и студентов Белорусской государственной академии искусств на создание творческих эскизов, которые в будущем могут стать спектаклями. Лекции, мастер-классы для профессионалов в театральном искусстве — хорошая возможность поделиться опытом, обменяться идеями и впечатлениями."Чараўнік ад прыроды і кот Варгін" прочли наши бобруйские актеры.
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