Акция продолжается в Бобруйске

В Бобруйске стартовал второй студенческий этап акции «Безопасность – в каждый дом!». Пропагандисты Бобруйского гарнизона проводят профилактические мероприятия в колледжах города.

Молодежь активно присоединяется к полезным диалогам. Тем более, что речь идет о важном - о безопасности. В Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже спасатели напомнили учащимся о важных составляющих для безопасной жизни. Работник МЧС Ольга Ковалькова рассказала с помощью игры «Формула безопасности», что важно использовать исправные электроприборы, выключать их из сети уходя из дома, помнить, что непотушенная сигарета может стать причиной целого пожара. К полезному диалогу присоединились представители ОСВОД. Студентам рассказали, для чего необходим спасательный жилет, как определить прочность льда и посоветовали не рисковать своей жизнью ради забавы. Ведь вода игр не прощает.

Работники МЧС проводят занятия в разных формах – живые диалоги, интерактивы, викторины. Важно молодежи напомнить, что они будущие родители, хозяева своих домов, а значит, те, кто ответственно должен относиться к вопросам пожарной безопасности. Спасатели во время бесед рассказывают о необходимости также соблюдать правила в общежитиях: не перегружать электросеть, не оставлять без присмотра на плите еду, в случае сработки сигнализации незамедлительно покидать помещение. Немаловажный вопрос – курение, как одна из распространённых причин пожаров. Работники МЧС напоминают о запрете курения в общественных местах и опасности неосторожного курения.

Студенты также интересуются трудоустройством в МЧС, условиями поступления в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, об условиях работы спасателей.