Акция «Подарим детям сказку» продолжается.

Всеми любимый праздник продолжает нести радость тем, у кого ее не так много в обычной жизни: в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» телеканал «Бобруйск 360» встречает в своей студии у новогодней зеленой красавицы руководителей и представителей организаций, учреждений, общественных объединений и партий, которые в эти праздничные дни имеют возможность не только поздравить земляков с зимними торжествами, но и осуществить чью-то заветную мечту – преподнести подарки ребятам из социального приюта, приняв участие в городской акции «Подарим детям сказку».

Вероника Винель, директор театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, для которого сейчас наступила «жаркая» пора, поделилась, что впервые учреждение культуры празднует наступление нового года в необычном – восточном – стиле. Представления, где покажут «Очень восточную сказку», начнутся 22 декабря и продолжатся до 8 января. Это авторский проект для семейного просмотра, где что-то свое найдут как дети, так и взрослые. А в сказке о вечных ценностях победу обязательно одержит любовь. По мнению Вероники Александровны, Новый год и Рождество – праздники, которые создают волшебное настроение, заряжают энергией, дарят надежду только на хорошее и веру в чудеса, вдохновляют на то, чтобы делать жизнь окружающих радостнее не только в дни торжеств. Руководитель бобруйского театра подарит 9-летнему Саше power bank.

Директор Центра банковских услуг №703 Бобруйска Виталий Подобед отметил, что сотрудники крупнейшего в нашей стране финансово-кредитного учреждения на протяжении всего года занимаются благотворительной деятельностью. Но особенно приятно это делать в канун замечательного праздника, тем более что речь идет о будущем страны – детях, которым всегда хочется подарить хоть чуточку тепла и радости. Сам Виталий Васильевич сыграл роль Деда Мороза, когда учился в выпускном классе, поэтому сейчас с удовольствием «вошел в этот образ» вновь и исполнил мечту 5-летнего Богдана: он вручит мальчику настольный футбол.

Глава администрации Первомайского района Виталий Власевич убежден, что всегда нужно помогать по возможности близким и всем окружающим. Традиционно для ребят района организуют новогоднее представление, а представители администрации обязательно привезут частичку праздничного волшебства – в виде подарков – в дома семейного типа, чтобы поделиться с детьми душевной теплотой и добротой. А 14-летняя Настя получит от Виталия Эдуардовича смарт часы.

Такой же новогодний подарок ожидает и 10-летнюю Ангелину. Дедом Морозом для девочки стал Александр Бобцов, начальник Бобруйского узла электросвязи, который очень любит преподносить презенты, а значит, дарить людям радость. По мнению Александра Михайловича, в Новый год каждый ждет чуда, поэтому одаривать нужно и детей, и взрослых. Кстати, Белтелеком предлагает множество предпраздничных акций, то есть каждый клиент или посетитель сможет найти что-то и для себя, и для друзей и семьи.

Есть в городе службы, которые несут дежурства в то время, когда мы с вами сидим за праздничным столом и желаем друг другу нового счастья. Одна из них – Бобруйский отдел Департамента охраны. Его начальник Александр Дубинчик стал сказочным волшебником для Самира, которого ждут красивая зимняя куртка и кроссовки. А сотрудники Департамента традиционно посетят ребят из детского дома.

Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей либо перечислив средства на расчетный счет в белорусских рублях №BY19АКBB30151443475317100000, ЦБУ №703 ОАО «АСБ «Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х УНН 700184358, Бобруйский городской совет женщин общественного объединения «Белорусский союз женщин», назначение платежа – благотворительность.