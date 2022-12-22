Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Благотворительность ♥

Акция «Подарим детям сказку» продолжается. Заветных желаний на елочке все меньше

6 0

Акция «Подарим детям сказку» продолжается. Заветных желаний на елочке все меньше

Всеми любимый праздник продолжает нести радость тем, у кого ее не так много в обычной жизни: в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» телеканал «Бобруйск 360» встречает в своей студии у новогодней зеленой красавицы руководителей и представителей организаций, учреждений, общественных объединений и партий, которые в эти праздничные дни имеют возможность не только поздравить земляков с зимними торжествами, но и осуществить чью-то заветную мечту – преподнести подарки ребятам из социального приюта, приняв участие в городской акции «Подарим детям сказку».

Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей либо перечислив средства на расчетный счет в белорусских рублях №BY19АКBB30151443475317100000, ЦБУ №703 ОАО «АСБ «Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х УНН 700184358, Бобруйский городской совет женщин общественного объединения «Белорусский союз женщин», назначение платежа – благотворительность.

Фото Александра Анташкевича

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿