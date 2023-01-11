Акция «От всей души» в Бобруйске. Поздравления принимали пожилые люди и инвалиды

Дарить добро и тепло сердец людям преклонного возраста важно каждый день, но особенно им приятно внимание в праздничные дни. В рамках республиканской благотворительной акции «От всей души» в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОНа Первомайского района 11 января побывали почетные гости.

Поздравить подопечных отделения с Новым годом и Рождеством пришли заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Олег Андрейчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Вадим Брежезинский, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик, глава администрации Первомайского района Виталий Власевич.

Музыка и хорошее настроение царили в зале во время праздничного концерта, подготовленного участниками творческих коллективов «Жемчужинка» и «Росы» Центра «Росквит». В унисон с жизнеутверждающими песнями в исполнении юных артистов звучали пожелания от гостей.

– С первых минут чувствуются доброта и энергия акции «От всей души», – отметил Олег Андрейчик. – Приятно, что все тепло, которое мы хотели донести до наших уважаемых пожилых людей, воспринято с искренней благодарностью. Прекрасная концертная программа, и мы видим горящие глаза и слезы радости у людей, прошедших большой жизненный путь. В нашем государстве мы всегда уделяли им большое внимание. И эта акция, которую инициировал Президент, очень тонко подчеркивает особое внимание общества к пожилым людям. Старшее поколение строило фундамент государства, в котором мы сейчас живем. Нам важно, чтобы ваши знания, советы и опыт были переданы молодым, потому что без прошлого не будет будущего. Значимо, что сегодня мы проводим одновременно две национальные акции – «Наши дети» и «От всей души». Это заряд тепла и доброты, который останется в памяти на всю жизнь! Мы дорожим вами! Крепкого вам здоровья, живите долго и радуйте нас!

– Заботу и внимание людям старшего поколения переоценить невозможно. Мы выражаем искренние слова благодарности за ваш труд и крепкую основу, которую вы заложили, чтобы мы могли созидать на благо нашей прекрасной Республики Беларусь. Приятно, что пожилых людей пришли поздравить дети. Эта преемственность поколений великолепна и говорит о том, что у страны хорошее будущее. Улыбки и эмоции подтверждают, что акция «От всей души» важна и душевно воспринята. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и успехов во всем, – поздравил Владимир Гацко.

С самыми наилучшими пожеланиями обратился к пожилым людям Виталий Власевич: «Чувствуйте себя всегда замечательно и будьте окружены заботой! Знайте, что вы нам очень нужны. Вы стояли у истоков создания славных традиций нашей страны. Передавайте свой бесценный опыт нам, а мы сделаем все от нас зависящее, чтобы передать его последующим поколениям. Спасибо, что вы есть! С праздником!»

Гости вручили заведующему отделением Светлане Алимовой подарки для пожилых людей – сертификаты на приобретение спортивного оборудования и бытовой техники, 20 комплектов шашек и шахмат, сладости и сувениры.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.