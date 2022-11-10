Акция «Не прожигай свою жизнь» прошла на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» работникам ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» рассказали о самой главной причине гибели людей на пожарах- незатушенной сигарете, а также о других, не менее важных, правилах пожарной безопасности.

Перед заводчанами выступил инспектор Бобруйского ГРОЧС Евгений Товстик. Он отметил, что по-прежнему основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем граждан, чаще всего при курении. Евгений Олегович также напомнил о важных правилах в быту: уходя выключать электроприборы, не пользоваться «кустарными» обогревателями, учить безопасным правилам детей. Так же спасатель напомнил о необходимости установки пожарного извещателя, ведь этот маленький прибор может спасти от большой беды, предупредив громким сигналом о задымлении в помещении.

Также в этот день работники МЧС на проходной завода предлагали труженикам отказаться от пагубной привычки, обменяв сигарету на конфету и сделав первый шаг к безопасности.