Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь» стартует в Беларуси с 8 ноября

Какова основная причина пожаров и гибели людей на них? Чтобы ответить на этот вопрос не обязательно быть работником МЧС, достаточно регулярно просматривать прессу и интернет. Практически ежедневно в огне не затушенной сигареты обрываются жизни.

За 10 месяцев текущего года в Бобруйске и Бобруйском районе произошло 130 пожаров, погибло 19 человек. Жизнь большинства оборвалась из-за неосторожного обращения с огнем. Усугубляющий фактор — алкоголь. Более 80% из числа погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Достучаться до каждого и предотвратить трагедии, именно такую задачу поставили перед собой спасатели. Для этого с 8 по 18 ноября в стране проводится республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!». Акция состоит из 2 этапов:

1-й этап — 8-11 ноября — акция проводится на промышленных, сельскохозяйственных предприятиях и в других организациях, в пунктах приема вторсырья, в местах размещения автолавок.

2-й этап — 14-18 ноября — спасатели посетят вузы, ссузы (лицеи, колледжи), отделения дневного пребывания при региональных наркологических диспансерах, а также крупные торговые центры. В программе: тематические программы и дискотеки, открытые диалоги, фестивали КВН, конкурсы миниатюр и т. д.

Помимо спасателей, неизменной участницей акции станет белочка из кампании «Не жди белочку, туши окурок!».

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