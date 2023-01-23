Акция «Безопасность в каждый дом» стартует на Могилевщине

С 23 января в области стартует республиканская акция «Безопасность в каждый дом!».

В 2022 году в Могилевской области произошло 734 пожара, унесшие жизни 78 человек, в том числе 1 ребенка. Причины чрезвычайных ситуаций банальны: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем, а последствия порой необратимы.

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 23 января в области стартует республиканская профилактическая акция «Безопасность – в каждый дом».

Акция будет проходить в 3 этапа:

1-й этап – с 23 по 27 января акция проводится на открытых площадках сельских советов, наркодиспансерах, а также на базе опорных пунктов общественного правопорядка. Целевая аудитория: лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни. Формат проведения: мероприятие «Трезвый взгляд на безопасность», в котором помимо спасателей, примут участие представители УВД, здравоохранения, духовенство, БДПО и другие заинтересованные. Также этапом предусмотрено проведение профилактического обучения на свежем воздухе: работа тематических интерактивных площадок «Потуши сам», «Координация», «SOS», «Пожарная лаборатория».

2-й этап – 30 января -8 февраля акция проводится на открытых площадках сельских советов, в отделениях дневного пребывания на базе

территориальных центров социального обслуживания населения, а также в вузах, ссузах. Целевая аудитория – престарелые граждане с активной жизненной позицией, жители сельских населенных пунктов. Скучно не будет никому – помимо тематических бесед, викторин, пенсионеров ждет проведение широкомасштабного мероприятия «Скарбонка бяспекi», состоящее из работы интерактивных площадок («SOS», «Опасности в доме», «Безопасная эвакуация» «Опасная печь» и т.д.), квест-игры «Первый парень на деревне», праздничного концерта и тематической дискотеки.

Целевой аудиторией этого этапа также являются студенты (учащиеся выпускных классов школ – в случае отсутствия вузов и ссузов). Программа, как и предполагает целевая аудитория, динамична: игра «Музыкальная битва за безопасность» тематические игровые программы, викторины, ток-шоу «Диалог», игра-конкурс «Детективное агентство МЧС» и интеллектуальная игра «Брейн-ринг» и т.д.

Финальный 3-й этап пройдет с 9 по 10 февраля. Всех желающих ждем на открытых площадках, в крупных торговых центрах, на рынках, в детских развлекательных центрах и т.д. Спасатели проведут конкурсы и викторины на лучшие знания основ безопасного проведения, будут работать интерактивные площадки, предусмотрено и проведение концертной программы, в которой примут участие активисты БМООСП.

Участвуйте в акции, и Вы узнаете, как сделать свою жизнь безопасной!

Берегите себя и свой дом от пожара!