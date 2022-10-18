Акция «Аднавім лясы разам!» продолжается в нашем районе

В минувшую субботу акция продолжилась на территории Глушанского лесничества. Его работники, к которым присоединились сотрудники Республиканского центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, высадили сосну обыкновенную на территории более гектара. К слову, в это же день в акции приняли участие школьники и педагоги Брожской средней школы. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Наталья Крук, ребята помогали высаживать новые деревья работникам местного лесничества. «Учащиеся уже не первый год сотрудничают с Брожским лесничеством и делают это с большим удовольствием», — отметила Наталья Анатольевна. Напомним, акция продлится до 22 октября и к ней могут присоединиться все желающие. Для этого следует обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. Контактный телефон для справок: 76-09-10.