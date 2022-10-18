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Общество

Акция «Аднавім лясы разам!» продолжается в нашем районе

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Акция «Аднавім лясы разам!» продолжается в нашем районе

Напомним, в рамках акции, посвященной Году исторической памяти, которая стартовала 8 октября, проводится восстановление лесов в Могилевской области, ведь именно Приднепровский край наиболее пострадал в результате ураганных явлений.

В минувшую субботу акция продолжилась на территории Глушанского лесничества. Его работники, к которым присоединились сотрудники Республиканского центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, высадили сосну обыкновенную на территории более гектара.К слову, в это же день в акции приняли участие школьники и педагоги Брожской средней школы. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Наталья Крук, ребята помогали высаживать новые деревья работникам местного лесничества. «Учащиеся уже не первый год сотрудничают с Брожским лесничеством и делают это с большим удовольствием», — отметила Наталья Анатольевна.Напомним, акция продлится до 22 октября и к ней могут присоединиться все желающие. Для этого следует обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. Контактный телефон для справок: 76-09-10.

 

Бобруйский районный исполнительный комитет

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