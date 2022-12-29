Акции «Наши дети» более четверти века. С чего все начиналось и что изменилось

В проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова напомнила, как акция "Наши дети" проводилась в первые годы своего появления.

По словам Елены Симаковой, старт акции "Наши дети" был дан в 1995 году, когда глава государства поручил Министерству образования включить мероприятия этой акции в программу "Дети Беларуси", которая в то время еще только начиналась и входила в Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав. С той поры акция "Наши дети" стала традиционной. "Уже в первые годы проведения акции были большие праздники с участием главы государства, который с первых лет принимал непосредственное участие в празднике. Ребята приезжали со всей страны, как и сегодня. Но если говорить о нашей системе охраны детства, то в то время это были в основном воспитанники детских интернатных учреждений, которых было достаточно много в стране", - заметила представитель Минобразования.

Елена Симакова подчеркнула, что в первые годы проведения акции "Наши дети" в системе образования республики было около 50 детских интернатных учреждений. На сегодня в стране 10 таких учреждений. Поэтому сегодня в графике проведения акции "Наши дети", который ежегодно подписывает министр образования, есть не только детские интернатные учреждения, но и школы, детские сады, детские социальные приюты.

Республиканские праздники в рамках акции, как отметила представитель Минобразования, с каждым годом набирают обороты. "В качестве примера можно привести молодежные балы, которые проходят начиная с 2019-2020 года. На протяжении нескольких лет дается торжественный старт акции - это тоже такая отличительная особенность. Кроме того, к акции присоединяются мероприятия во Дворце Независимости, ранее такого не было. То есть акция расширяет свои горизонты и охватывает все большее количество детей", - рассказала Елена Симакова.

Она также выразила радость от того, что все более активно к акции присоединяются области. В этом году, согласно постановлению правительства, в один и тот же день 15 декабря старт акции давался как в Минске, так и в регионах, городах и районных центрах страны.