Акция «Знакомство с профессией через интернет» пройдет в Могилевской области

Идет вступительная кампания в университет гражданской обороны МЧС Беларуси. Как рассказали в МЧС, для абитуриентов Могилевской области в январе стартует акция «Знакомство с профессией через интернет». На протяжении месяца в средних учебных заведениях области с помощью онлайн платформы ZOOM проводится «День открытых дверей».

- В течении часа, в режиме реального времени, представители университета рассказывают про специальности, вступительные испытания, предусмотренные льготы, сроки и преимущества обучения в вузе. Особенное внимание уделяют алгоритму действий абитуриента для поступления, - рассказали в ведомстве.

Aкция «Знакомство с профессией через интернет» в Могилевской области пройдет с 26 января по 20 февраля. Желающим присоединиться к онлайн мероприятию необходимо обратиться в свое учебное заведение или в городской (районный) отдел по ЧС по месту жительства для получения данных для входа. Информация в полном объеме представлена на сайте www.ucp.by, также вуз представлен в социальных сетях: https://vk.com/ucp_by и https://www.facebook.com/112ucpbelarus/.