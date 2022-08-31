Республиканская акция "В школу с добрым сердцем" охватит более 500 учащихся Могилевской области. Об этом сообщили в областном комитете БРСМ.

Мероприятия проекта пройдут по всей стране до 6 сентября. Они направлены на оказание при подготовке к новому учебному адресной социальной помощи детским интернатным учреждениям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Молодежь организует в крупных торговых центрах пункты сбора необходимых к школе товаров и затем передает их нуждающимся. Так, волонтеры проводят сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, учебных пособий, школьной одежды, обуви.

Финальное мероприятие областной благотворительной акции "В школу с добрым сердцем" состоится 31 августа в Белыничах. На этот раз собрать портфели к школе члены обкома БРСМ помогут Белыничской вспомогательной школе-интернату. Детям передадут канцелярские принадлежности, книги, товары для творчества. Помимо этого, для воспитанников учреждения будет организована праздничная игровая программа ко Дню знаний.