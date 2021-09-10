Акция «В нашем доме рады всем!» пройдет 11 сентября на четырех площадках Бобруйска

11 сентября с 10.00 до 13.00 в Бобруйске состоится городская акция «В нашем доме рады всем!»
С целью привлечения учащихся к занятиям в объединениях по интересам, знакомства с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, учреждениями культуры, специализированными учебно-спортивными учреждениями пройдут концерты, информационно-познавательные, игровые и развлекательные программы, выставки, мастер-классы и многое другое на площадках города:
- Государственное учреждение образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи» (улица Социалистическая, 90);
- Учреждение культуры «Центр досуга и творчества» (улица Куйбышева, 59);
- Молодежный парк (район ТЦ «Корона», ул. 50 лет ВЛКСМ);
- Учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района» (пер. Песчаный, 22);
- Экологическая тропа, район государственного учреждения образования «Средняя школа № 21» (улица Горелика, д. 72).