Акция «Рождественские дни без абортов» стартует в Могилевской области 21 января

Акция «Рождественские дни без абортов» пройдет в учреждениях здравоохранения Могилевской области с 21 по 28 января. Об этом сообщили в социально-просветительском учреждении «Центр поддержки семьи и материнства «Покрова» г.Бобруйска, одно из направлений работы которого — помощь женщинам в кризисной беременности. Психологи учреждения помогают им сделать осознанный выбор, результатом которого есть жизнь маленького человека. Ведь ситуация незапланированной беременности в большинство случаев стрессовая, и объективно взвесить все «за» и «против» в таком состоянии сложно.

«Очень часто женщина идет на этот шаг, не понимая, что ребенок и обстоятельства, которые вынуждают ее на это, – явления разного порядка», — рассказал директор центра Андрей Зубенко. – Ребенок не является причиной сложных внутрисемейных отношений или тяжелого материального положения. В то же время аборт не сплачивает семью и не спасает материальную ситуацию. Напротив, как показывает наш опыт, появление ребенка никак не мешает женщине реализовать себя в жизни, скорее, наоборот, является стимулом для ее личностного роста и повышения профессиональных компетенций. Это касается не только тех, с кем мы работаем, но и самих сотрудников, многие из которых являются многодетными родителями».

Тот факт, что ребенок меняет жизнь женщины и семьи в целом в лучшую сторону, подтверждают жизненные истории подопечных «Покровов», которых уже немало. За 12 месяцев 2020 года беременность сохранили 55 женщин. За 8 лет работы таких 611.

Эффективность предабортного консультирования в Беларуси была подтверждена в 2011 году, когда дружественное центру «Покрова» общественное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» вместе с Министерством здравоохранения организовало пилотный проект в шести женских консультациях Минска. За 6 месяцев 15% женщин, после общения с психологом, сохранили ребёнка.

В 2014 году в Закон о здравоохранении были внесены соответствующие поправки. И теперь психологическая помощь должна быть оказана каждой женщине, которая принимает решение об аборте. Профильные курсы по подготовке консультантов регулярно проводятся БелМАПО и центром «Матуля».

Поправки в законодательство также дали возможность отказаться от проведения процедуры прерывания беременности врачам, если этот отказ не влечет за собой угрозу жизни и (или) здоровью женщины.

На сегодняшний момент в нашей стране есть два учреждения здравоохранения, в которых аборты по желанию женщины не совершаются совсем: это Логойская ЦРБ и Гродненский областной перинатальный центр.

Актуальность мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе, переоценить сложно. «Из опыта работы нашего центра могу сказать, что ни одна женщина, с которой мы работали, не пожалела о том, что решила родить, — отметил Андрей Зубенко, — поэтому мы призываем женщин за этот короткий период тишины, который приходится на светлые дни Рождества Христова, подумать еще раз. Если Вы находитесь в затруднительной ситуации, обратитесь в «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», и мы сделаем все возможное, чтобы вы испытали счастье материнства».

Организаторы акции «Рождественские дни без аборта» добавили, что речь идет только о прерывании беременности, которое совершается на сроке до 12 недель по желанию женщины.

Инициаторами проведения акции выступают Могилевский областной исполнительный комитет, социально-просветительское учреждение «Центр поддержки семьи и материнства «Покрова» (Бобруйск) при поддержке Бобруйской епархии БПЦ.