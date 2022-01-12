Акция «Рождественские дни без абортов» пройдет в учреждениях здравоохранения Могилевской области 10-20 января

Акция «Рождественские дни без абортов» пройдет в учреждениях здравоохранения Могилевской области с 10 по 20 января. Об этом сообщили в социально-просветительском учреждении «Центр поддержки семьи и материнства «Покрова» города Бобруйска». Во время акции не будут проводится искусственные прерывания беременности на сроке до 12 недель по желанию женщины.

Инициатором акции вот уже который год подряд выступает бобруйский Центр поддержки семьи и материнства «Покрова» при поддержке Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, Бобруйской епархии.

Одно из главных направлений работы Центра «Покрова» — помощь женщинам в кризисной ситуации. Только за 2021 год удалось сохранить 56 жизней. Всего же за время работы Центра, с 2012 года, спасен от абортов 671 ребенок. Именно столько мам отказались от искусственного прерывания беременности в результате предабортного консультирования и полученной помощи, оказываемой сотрудниками и волонтерами Центра «Покрова».

— Жизнь человека начинается с момента зачатия, это значит, что ее нельзя прерывать. По нашему опыту могу сказать, что женщине, которая стоит на грани аборта важна не только материальная, но и духовная поддержка, в частности отца ребенка. Роль мужчины в принятии решения о сохранении жизни нельзя недооценивать. На это нужно обращать внимание, — рассказал директор центра «Покрова» Андрей Зубенко. – На сегодняшний день благодаря сотрудникам и волонтерам Центра удалось спасти от абортов более 700 детей. На наш телефон доверия +375 44 770 80 20 звонят женщины, с которыми общается психолог. Также специалисты помогут разобраться в жизненных обстоятельствах, подскажут, где найти поддержку, помогут в решении бытовых вопросов. При необходимости на базе Центра есть комнаты, где беременные женщины или женщина с ребенком могут находиться до полугода и получить комплексную помощь.

Также женщина может пожить с малышом или в ожидании ребенка в приюте, расположенном в здании Центра. Где они может быть получить комплексную помощь.

Не менее важное направление работы Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» — тесное взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования, социальной сферы по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, и поддержание традиционных семейных ценностей. Проводится духовно-просветительская работа и популяризация ценности брака, семьи, престижа материнства и отцовства в молодежной среде, среди учащихся общеобразовательных, средних и высших учебных заведений. Центр инициирует проведение различных конкурсов, проектов, тематических акций, республиканских фестивалей.

Акция «Рождественские дни без абортов» в Могилевской области проводится в рамках реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 20121 – 2025 годы.

Актуальность мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе, переоценить сложно.

— Из опыта работы нашего Центра могу сказать, что ни одна женщина, с которой мы работали, не пожалела о том, что решила родить. Появление ребенка никак не мешает женщине реализовать себя в жизни, скорее, наоборот, является стимулом для ее личностного роста и повышения профессиональных компетенций. Это касается не только тех, с кем мы работаем, но и самих сотрудников, многие из которых являются многодетными родителями, — отмечает Андрей Зубенко. — Поэтому мы призываем женщин за этот короткий период тишины, который приходится на светлые дни Рождества Христова, подумать еще раз.

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