Акция «Про100помогаем — убираем снег!» стартовала в Могилевской области

Волонтеры Могилевской областной и районных организаций Белорусского общества Красного Креста не остались в стороне в эти снежные дни. Запущена акция «Про100помогаем — убираем снег!». Благодаря слаженной работе сотрудников и волонтеров оказывается помощь в уборке придомовой территории от снега одиноко проживающим пенсионерам, гражданам с инвалидностью и др. социально – уязвимым категориям.

mogilevnews