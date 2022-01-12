Акция «Про100помогаем — убираем снег!» стартовала в Могилевской области
mogilevnews 94 0
Волонтеры Могилевской областной и районных организаций Белорусского общества Красного Креста не остались в стороне в эти снежные дни. Запущена акция «Про100помогаем — убираем снег!». Благодаря слаженной работе сотрудников и волонтеров оказывается помощь в уборке придомовой территории от снега одиноко проживающим пенсионерам, гражданам с инвалидностью и др. социально – уязвимым категориям.
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