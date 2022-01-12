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Общество

Акция «Про100помогаем — убираем снег!» стартовала в Могилевской области

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Акция «Про100помогаем — убираем снег!» стартовала в Могилевской области

Волонтеры Могилевской областной и районных организаций  Белорусского общества Красного Креста не остались в стороне в эти снежные дни. Запущена акция  «Про100помогаем — убираем снег!».  Благодаря слаженной работе сотрудников и волонтеров оказывается помощь в уборке придомовой территории от снега одиноко проживающим пенсионерам, гражданам с инвалидностью и др. социально – уязвимым категориям.

mogilevnews

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