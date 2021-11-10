Акция «Не прожигай свою жизнь!» проходит в Могилевской области

Акция «Не прожигай свою жизнь!» проходит на Могилевщине. В рамках ее первого этапа спасатели провели мероприятие в пункте приема вторсырья города.

- Работники МЧС напомнили о вреде курения, о том, что не потушенная сигарета нередко приводит к пожару. Все желающие смогли обменять сигарету на конфету – это стало первым шагом к отказу от вредной привычки. Спасатели также обратили внимание на одну из основных причин пожаров в осенне-зимний период – неисправное печное отопление, рассказали об автономном пожарном извещателе, о принципе его работы и способах установки в жилых комнатах, - отметили в МЧС.