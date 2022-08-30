Акция ко Дню знаний
50 0
1 сентября, в День знаний, в городском парке пройдет акция.
Стоимость билета на аттракционы для посетителей младше 18 лет составит 2 рубля, сообщает администрация парка.
В акции не участвуют аттракционы «Сальто», «Тарелка», а также тир и всех видов проката.
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