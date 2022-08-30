Акция ко Дню знаний

1 сентября, в День знаний, в городском парке пройдет акция.

Стоимость билета на аттракционы для посетителей младше 18 лет составит 2 рубля, сообщает администрация парка.

В акции не участвуют аттракционы «Сальто», «Тарелка», а также тир и всех видов проката.